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Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна

10.17 Четверг, 13 июля 2023
Строитель из г. Перми возместил стоматологической клинике убытки, причиненные некачественно выполненными работами по установке витражного остекления. Новая конструкция не соответствовала правилам технической безопасности, а часть работ и вовсе не была завершена.

В начале года между медицинским учреждением и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на сумму порядка 780 тыс. рублей. Согласно контракту, мужчина обязан был демонтировать витражные конструкции на фасаде здания и поставить вместо них новые. Поставку стеклопакетов и алюминиевых рам подрядчик взял на себя. По истечении оговоренного срока заказчик обнаружил, что элементы установленной конструкции изготовлены с нарушением технологии и не обладают достаточной несущей способностью. Кроме того, стекло, из которого сделаны окна, не является закаленным, что делает их непригодными к эксплуатации. Эти и еще ряд выявленных недостатков существенно влияли на безопасность всей установленной конструкции. На досудебную претензию с требованием устранить все нарушения исполнитель работ не отреагировал и представители заказчика обратились в суд.

Приняв во внимание все имеющиеся документы и результаты экспертиз, суд постановил взыскать с безответственного предпринимателя сумму, полученную при заключении договора и судебные издержки в размере 18 тыс. рублей.

Исполнительное производство о взыскании неустойки по договору подряда было возбуждено в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Пермяк был своевременно уведомлен о том, что стал должником, но попыток избавиться от этого статуса не предпринимал. После истечения срока для добровольного погашения задолженности сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с неплательщика исполнительского сбора в размере 56 тыс. рублей. Осознав, что игнорирование финансовых обязательств приведет к дополнительным санкциям, мужчина внес на депозитный счет отдела всю сумму задолженности вместе с денежным взысканием.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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