Пермский подрядчик возместил стоматологической клинике убытки за небезопасные окна

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Строитель из г. Перми возместил стоматологической клинике убытки, причиненные некачественно выполненными работами по установке витражного остекления. Новая конструкция не соответствовала правилам технической безопасности, а часть работ и вовсе не была завершена.В начале года между медицинским учреждением и индивидуальным предпринимателем был заключен договор подряда на сумму порядка 780 тыс. рублей. Согласно контракту, мужчина обязан был демонтировать витражные конструкции на фасаде здания и поставить вместо них новые. Поставку стеклопакетов и алюминиевых рам подрядчик взял на себя. По истечении оговоренного срока заказчик обнаружил, что элементы установленной конструкции изготовлены с нарушением технологии и не обладают достаточной несущей способностью. Кроме того, стекло, из которого сделаны окна, не является закаленным, что делает их непригодными к эксплуатации. Эти и еще ряд выявленных недостатков существенно влияли на безопасность всей установленной конструкции. На досудебную претензию с требованием устранить все нарушения исполнитель работ не отреагировал и представители заказчика обратились в суд.Приняв во внимание все имеющиеся документы и результаты экспертиз, суд постановил взыскать с безответственного предпринимателя сумму, полученную при заключении договора и судебные издержки в размере 18 тыс. рублей.Исполнительное производство о взыскании неустойки по договору подряда было возбуждено в отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю. Пермяк был своевременно уведомлен о том, что стал должником, но попыток избавиться от этого статуса не предпринимал. После истечения срока для добровольного погашения задолженности сотрудник ведомства вынес постановление о взыскании с неплательщика исполнительского сбора в размере 56 тыс. рублей. Осознав, что игнорирование финансовых обязательств приведет к дополнительным санкциям, мужчина внес на депозитный счет отдела всю сумму задолженности вместе с денежным взысканием.