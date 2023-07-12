Краевой Росреестр: в ЕГРН внесены сведения о 98 процентах населенных пунктов Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Единый государственный реестр недвижимости пополнился сведениями о 58 территориальных зонах и 134 населенных пунктах Пермского края.Всего в регионе 3609 населенных пунктов. Из них в ЕГРН внесены сведения о 3535, что составляет почти 98 процентов.В чем заключается важность территориальных зон, объясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Елена Дегтярева: «Территориальные зоны определяют перечень допустимых видов разрешенного использования земельных участков и строительства в них объектов недвижимого имущества. При этом каждый земельный участок должен располагаться только в одной территориальной зоне, за исключением участков, предназначенных для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ и других искусственных водных объектов».Установление вида разрешенного использования для каждой территориальной зоны – компетенция органов местного самоуправления. Виды определяются исходя из исторически сложившихся условий использования территории, а также результатов публичных слушаний. Руководствуясь правилами землепользования и застройки, принятыми в населенном пункте, землепользователь может самостоятельно выбрать вид разрешенного использования участка, на установление некоторых видов нужно получить разрешение, для каких-то видов деятельности участки вообще не могут быть использованы. Эти разграничения необходимы для защиты здоровья и безопасности граждан и обеспечения комфортных условий проживания.Установленные границы населенных пунктов необходимы муниципалитетам для решения вопросов предоставления и изъятия земельных участков, строительства и реконструкции различных объектов, что улучшит качество управления территориями и земельными ресурсами, вовлекая земли в оборот. Актуальные сведения о границах населенных пунктов, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, позволяют инвестору понимать, с каким муниципалитетом следует взаимодействовать, а также быстро разрешать земельные споры между правообладателями.