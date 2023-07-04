Готовь сани летом: ученые Пермского Политеха нашли способ ощутимо сэкономить на отоплении многоэтажек

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Высокая степень износа жилого фонда в России проявляется и в серьезном устаревании теплосетей и режимов их работы. Большая доля тепловой энергии, подаваемой на объекты, теряется, не доходя до конечного потребителя. Это создает ситуацию, когда жители жилых домов вынуждены оплачивать тепло, уходящее в никуда. Ученые Пермского Политеха предложили устанавливать на теплоноситель ограничительный клапан для увеличения энергоэффективности системы отопления в уже построенных многоэтажках. Технология может принести ощутимую экономическую пользу управляющим организациям и жителям многоквартирных домов.Исследование опубликовано в журнале «Construction and Geotechnics». Разработка выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».— Одним из современных мероприятий по повышению энергоэффективности жилых домов является переход с централизованной системы теплоснабжения на автономную. Данное решение в российских условиях, помимо выгоды, несет в себе потенциальную опасность, – поделился аспирант кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Антон Минин.Тепловые электростанции, помимо выработки тепловой энергии, осуществляют производство электроэнергии. В случае недозагрузки теплового контура станций, избыток производства электрической энергии придется «выбрасывать в атмосферу», что существенно увеличит негативное влияние на окружающую среду. По этой причине предпочтительными являются мероприятия по оптимизации расходов в рамках централизованной системы отопления, заявляют ученые.Для повышения эффективности использования тепла в многоквартирных домах специалисты предложили устанавливать ограничительный клапан, который за счет уменьшения расхода осуществит снижение температуры в жилых помещениях и помещениях общего пользования до нормируемых параметров по ГОСТу. На примере 9-этажного жилого дома 1975 года постройки, который расположен в городе Перми, политехники продемонстрировали эффективность и окупаемость технологии.— В ходе осмотра объекта температура на лестничных клетках составляла от 19 до 22 градусов, а в квартирах – 28 градусов. Данные значения температур превышают нормативные. После установки клапана появляется возможность регулировать систему отопления в зависимости от температуры наружного воздуха и от времени суток – снижать температуру помещений в ночное время с 0:00 до 5:00 до 18 градусов. Затраты на установку устройства окупаются за два месяца, — сообщил старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения Андрей Матрунчик.По словам ученых, до реализации проекта дом имеет класс рационального и эффективного расхода энергии пониженный (D). После реализации проекта у здания ожидается повышение класса до высокого (B+). Это значит, что многоэтажный дом имеет отличную теплоизоляцию и современное оборудование. В перспективе данные меры позволят сократить до 42 % расходов на отопление, что положительно отразится на комфорте и финансовой составляющей жителей многоквартирных домов и управляющих компаний.