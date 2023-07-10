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Под контролем судебных приставов помещению в гостинице возвращена первоначальная планировка

10.22 Среда, 12 июля 2023
Самовольная реконструкция объектов недвижимости запрещена градостроительным законодательством РФ. Однако житель г. Чусового пренебрег действующими нормативно-правовыми актами и оказался должником по исполнительному производству.

60-летний мужчина является собственником нежилого помещения, расположенного в здании гостиницы. Решив благоустроить свою недвижимость, он переделал два оконных блока в дверные приемы, что совершенно не соответствовало техническому паспорту объекта. Самовольная перепланировка была выявлена представителями городской администрации. Гражданину выставили требование устранить выявленные нарушения путем получения разрешительных документов либо демонтажа произведенной реконструкции, но он его проигнорировал, в связи с чем последовал иск в суд.

В отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району на исполнение поступило решение суда, согласно которому собственник обязан привести нежилое помещение площадью 100 кв.м. в первоначальное положение, существовавшее до осуществления реконструкции.
Несмотря на то, что должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства, в установленный законом срок требование исполнительного документа исполнено не было. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

После применения штрафной санкции гражданин провел необходимые работы и вернул помещению гостиницы первоначальную планировку. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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