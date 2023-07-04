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Росреестр подвел итоги за июнь по индивидуальному жилищному строительству в Прикамье

14.55 Вторник, 11 июля 2023
В июне 2023 года в Пермском крае поставлено на государственный кадастровый учет 780 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, для ведения садоводства. Это на 2,2 процента больше, чем в июне 2022 года.

Площадь застройки составила 94 265 кв. метра.

Одноэтажное строительство составляет 44 процента (346 домов), двухэтажных домов построено 420 (54 процента), трехэтажных домов – 14 (около 2 процентов).

Площадь большинства из построенных домов - 63 процента - не более 150 кв. метров и занимает земельный участок не более 1500 кв. метров, что соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству.

Как отмечает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина, активному строительству в Пермском крае в том числе способствует и созданный Росреестром электронный сервис «Земля для стройки». Сейчас сервис содержит 974 га земель, которые доступны для вовлечения в оборот для индивидуального жилищного строительства и возведения многоквартирных домов. Сервис помогает просто и быстро выбрать понравившийся свободный участок и начать строительство в ближайшее удобное время.

Новые дома были построены и поставлены на кадастровый учет во всех муниципальных образованиях края, кроме Кизеловского муниципального округа.

В пятерке лидеров первое место традиционно занял Пермский муниципальный округ, где возвели 245 домов общей площадью 28 658 кв. метров. На втором месте – город Пермь, где построен 81 дом общей площадью 12 989 кв. метров. На третьем месте – Краснокамский городской округ с 52 домами площадь 5 153 кв. метров. Четвертое место занял Добрянский городской округ – 48 домов общей площадью 5 751 кв. метров. Пятое место - Кунгурский муниципальный округ, где построили 38 домов площадью 4287 кв. метров.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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