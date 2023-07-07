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Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму более 70 000 мальков стерляди

14.11 Вторник, 11 июля 2023
Экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 70 000 мальков стерляди. Молодь рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве. Мероприятие по выпуску рыбы в естественную среду обитания организовано при участии представителей Волго-Камского территориального управления Росрыболовства.

Всего в рамках восполнения водных биоресурсов в период с 2015 по 2023 годы экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 570 000 мальков стерляди и более 13 000 мальков щуки.

Юлия Мандзий, начальник управления по охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:
- В рамках реализации ESG-стратегии «Уралкалий» ведет производственную деятельность в соответствии с лучшими экологическими практиками. В своей работе мы соблюдаем все требования природоохранного законодательства и уделяем значительное внимание проектам по минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Добавим, искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов положительно влияет на экологический баланс фауны Камы и позволяет сохранять популяцию ценных пород рыб. Стерлядь - единственная рыба семейства осетрообразных, обитающая в Пермском крае. Занесена в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края. Её вылов запрещён. Транспортировка мальков до запланированного места выпуска осуществляется в специальных контейнерах, в которых обеспечивается высокая их сохранность и соблюдаются оптимальные условия на всех этапах перевозки. При выпуске молоди рыбы в акваторию учитываются кормовая база и температура воды в водоёме.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости


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