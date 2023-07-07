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Желание сменить место жительства побудило жителя Чернушки погасить налоговую задолженность

10.40 Вторник, 11 июля 2023
Житель г. Чернушки халатно отнесся к своим гражданским обязанностям, из-за чего лишился возможности распоряжаться недвижимым имуществом. Мужчина накопил порядка 280 тыс. рублей задолженности по налоговым платежам.

Исполнительное производство в отношении прикамца находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Неплательщик уклонялся от добровольного исполнения обязательств. Сотрудниками ведомства была проведена проверка имущественного положения должника. Согласно ответам из регистрирующих органов, он являлся собственником двух нежилых помещений. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о запрете регистрационных действий с данными помещениями, оба из которых нарушитель сдавал в аренду. На момент применения мер принудительного исполнения там располагались строительные магазины.

Узнав, что из-за долгов он больше не сможет распоряжаться торговыми площадками по своему усмотрению, собственник незамедлительно явился в подразделение ведомства. Мужчина пояснил, что планирует продать имущество, так как собирается переехать в другой город. Также посетитель попросил квитанции на оплату задолженности и исполнительского сбора в размере 65 тыс. рублей, который ранее был вменен ему за неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок.

На данный момент денежные средства поступили на депозитный счет отделения судебных приставов. После перечисления их взыскателю исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением, а все ограничения будут сняты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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