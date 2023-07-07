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Постановка на кадастр многоквартирного дома в Перми за один день – это реальность

14.03 Понедельник, 10 июля 2023
В результате оперативного электронного взаимодействия краевого министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности и Управления Росреестра по Пермскому краю за один день на кадастровый учет поставлен очередной дом ЖК Экопарк Сосновый по адресу: г. Пермь, ул. Борцов Революции, д. 1а, к. 4. В доме 5 этажей, в том числе 1 подземный, 83 квартиры общей площадью 5971,9 кв. м.

Напомним, что законодательный срок постановки на кадастровый учет объекта недвижимости составляет до 10 дней.

Новоселы могут по завершении приемки квартир с подписанием передаточного акта поручить застройщику оформление документов для регистрации права собственности.

Как отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных, застройщик вправе от имени участника долевого строительства подать в электронной форме заявление о государственной регистрации права собственности на объект долевого строительства. При этом не надо оформлять специальную доверенность.

После проведения государственной регистрации права собственности участника долевого строительства на объект долевого строительства застройщику будет направлена выписка из Единого государственного реестра недвижимости, которую застройщик передает собственнику.

Электронная регистрация права собственности на квартиру и любое помещение в новостройке проводится в сокращенные сроки - до одного рабочего дня с момента поступления их в Управление.

Откладывать эту процедуру на потом нежелательно. Дело в том, что для регистрации нужны документы, в том числе и от застройщика (акт приема-передачи). По прошествии лет найти необходимые для регистрации документы бывает крайне затруднительно, и в случае их отсутствия либо обнаружения дефектов в документах, которые исправить по каким-либо причинам невозможно (например, застройщик прекратил свою деятельность), оформить право собственности можно будет только через суд.

Государственная регистрация даст собственнику недвижимости дополнительную уверенность и юридическую защиту их прав на объекты недвижимости.

Плюсы оформления права собственности:
- прописаться в квартире и зарегистрировать в ней своих детей;
- встать на очередь в детский сад, подать заявление на поступление в ближайшую от дома школу (приоритет у тех, кто «идет по прописке»), прикрепиться к поликлинике;
- получить разрешение на перепланировку;
- получить налоговый вычет,
- продать, подарить или оставить недвижимость в наследство.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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