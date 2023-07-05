Летний читальный зал «Горьковки» начинает третью неделю

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 10 по 13 июля гостей площадки перед Пермской краевой библиотекой им. А.М. Горького будут знакомить с историей пермских микрорайонов.Летний читальный зал «Горьковки» открылся 26 июня. В этом году его тема «300 лет Перми». Посетителям предлагают познакомиться с книгами об истории и достопримечательностях города. Интерактивная игра «История пермских улиц» поможет узнать больше про улицы Перми, их названия и облик.На этой неделе в Летнем читальном зале пройдет награждение победителей проекта «Истории Пермских микрорайонов». В течение года «Горьковка» реализовала его совместно с Государственным архивом Пермского края (ГАПК). Один раз в неделю библиотека и архив размещали на своих сайтах и в соцсетях истории микрорайонов города. Авторы лучших историй получат подарки.В Летнем читальном зале можно сыграть в настольные игры, полистать свежие газеты, тут идет акция «Книга в подарок». Площадка работает с понедельника по четверг с 12:00 до 16:00 по 3 августа, стать ее участником можно без читательского билета. Подробная программа Летнего читального зала (12+) на каждый день опубликована на сайте «Горьковки» https://www.gorkilib.ru/events/letniy-chitalnyy-zal-2023.