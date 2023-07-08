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Добиться от работодателя выплаты причитающейся зарплаты помогли судебные приставы Перми

10.06 Понедельник, 10 июля 2023
Более 750 тысяч рублей задолжала пермская организация ООО "СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ-СЕРВИС" двум своим сотрудницам. Женщины длительное время не получали заработную плату и вынуждены были восстанавливать свои права в судебном порядке.

В отделе судебных приставов по Свердловском району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось 2 исполнительных производства о взыскании долгов по оплате труда. Задолженность в пользу одной из взыскательниц превышала 350 тысяч рублей, в пользу другой — 407 тысяч.

В срок, установленный для добровольного исполнения, требования исполнительных документов должник не исполнил, в связи с чем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора, общая сумма которого составила более 50 тысяч рублей.

В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом было обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации-должника. Также в ходе проверки ее имущественного положения было выявлено наличие в собственности транспортного средства ГАЗ, в отношении которого было вынесено постановление о запрете совершения регистрационных действий.

Принятые судебным приставом меры позволили полностью взыскать всю сумму долга. Денежные средства уже перечислены взыскательницам, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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