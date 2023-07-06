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Росреестр Прикамья разъясняет: даже исполненный договор купли-продажи недвижимости можно расторгнуть

13.53 Пятница, 7 июля 2023
Денежный вопрос, особенно если он касается расчетов между сторонами договора купли-продажи за недвижимость, очень существенный. Суммы немаленькие. Лишиться даже их части никому не хочется.

В Управление Росреестра по Пермскому краю обратился житель города Березники с вопросом о том, как расторгнуть договор купли-продажи квартиры, уже зарегистрированный в Росреестре, в котором продавец указал, что все деньги за квартиру получил, а фактически – нет.

В ситуации разбирается начальник Соликамского межмуниципального отдела управления Алла Филипсонова:

- Договор купли-продажи расторгается по соглашению сторон так же, как и любой другой, если обязательства по нему сторонами не исполнены, например, как в нашем случае, если покупателем не уплачена вся цена за объект недвижимости. Для этого стороны договора должны заключить соглашение о его расторжении.

По общим требованиям соглашение об изменении или о расторжении договора купли-продажи совершается в той же форме, что и сам договор. Например, договор купли-продажи недвижимости заключается в письменной форме в виде одного документа, подписанного сторонами. Значит, и соглашение о его расторжении должно быть оформлено так же.

Но! Неисполнение обязательств покупателем по оплате должно следовать из содержания договора-купли продажи, заявления о регистрации ипотеки в силу закона.

Если в договоре определена цена объекта недвижимости, который продается, но не указаны условия о том, что оплата производится частями, а также сам продавец при подписании договора указал, что получил сумму в полном объеме, регистрация прав на основании соглашения о расторжении договора купли-продажи будет приостановлена, так как договор является исполненным и нет оснований для его расторжения. Для разрешения ситуации в нашем случае гражданину придется обратиться в суд.

И все же. Исполненный договор может быть расторгнут на основании зарегистрированного соглашения о расторжении договора, если существенно изменились обстоятельства, которые выявились уже после регистрации сделки. Как правило, это передача продавцом покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора продажи недвижимости о ее качестве.

Гражданский кодекс РФ называет следующие существенные нарушения требований к качеству: неустранимые недостатки, недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и другие.

Важно! Чтобы регистрация прав по соглашению о расторжении не была приостановлена, необходимо указать в его содержании все выявленные обстоятельства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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