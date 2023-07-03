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В один день судебные приставы сделали два добрых дела: сдали кровь и помогли детям

10.29 Пятница, 7 июля 2023
Донорская акция прошла вчера в Главном управлении ФССП России по Пермскому краю. 52 человека сдали кровь для нужд медицинских учреждений Прикамья.

Многие участники акции не в первый раз сдают кровь, но напряженная работа не оставляет времени для посещения станции переливания, поэтому медицинские работники пошли навстречу добровольцам и сами приехали к ним. Сотрудники ведомства заранее готовились к процедуре: соблюдали специальную донорскую диету, не завтракали в день дотации и избегали физических нагрузок. Эти нехитрые требования предъявляются ко все желающим пополнить Банк крови Пермского края. За время проведения акции было собрано более 23 литров крови для переливания, которая поможет медикам спасать жизни людей, попавших в беду.

В один день судебным приставам удалось сделать два добрых дела. Они не только сдали кровь, но и перечислили полученные за нее денежные средства в пользу воспитанников одного из детских домов Прикамья. На собранные деньги будут закуплены необходимые для ребят вещи.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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