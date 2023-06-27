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В Прикамском Роскадастре рассказали, как быстро и бесплатно получить сведения из ЕГРН

13.15 Четверг, 6 июля 2023
С 1 марта 2023 года на Едином портале государственных услуг начал работу новый сервис, предоставляющий гражданам сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в онлайн-формате. Специалисты Прикамского Роскадастра рассказали о том, кто может заказать экспресс-выписку из ЕГРН и какие сведения можно получить.

Экспресс-выписка предоставляется пользователям с подтвержденной учетной записью на Госуслугах при соблюдении нескольких условий. ФИО и дата рождения, паспортные данные и СНИЛС правообладателя, указанные в учетной записи на Госуслугах, должны совпадать с данными правообладателя, указанными в Едином государственном реестре недвижимости.

В экспресс-выписке содержится текстовая информация об объекте недвижимости и правах на него: о виде, дате, номере регистрации о праве и его ограничениях, документах, на основании которых зарегистрированы права, кадастровом номере объекта и других характеристиках. Таких данных вполне достаточно для проведения имущественной сделки или при обращении в банк для получения ипотеки.

Основными преимуществами экспресс-выписки являются скорость и безвозмездность её получения. Основным ограничением является то, что в экспресс-выписке не указываются графические изображения, такие, как планы квартир или схемы земельных участков. Поэтому если требуется план или схема помещения, то необходимо заказать выписки иным способом.

«Экспресс-выписки обладают полной юридической силой, но могут быть предоставлены только в электронном виде. Если экспресс-выписка нужна на бумажном носителе, то для этого следует с паспортом и номером заявления из личного кабинета на Госуслугах обратиться в ближайший офис МФЦ, где бумажный вариант выписки будет удостоверен специалистом МФЦ», – отмечает Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.

В настоящий момент, помимо экспресс-выписки, на Госуслугах можно получить 18 видов самых распространенных выписок из ЕГРН в электронном виде, а также направить некоторые заявления по другим услугам Росреестра. Получить сведения на бумажном носителе можно, как и прежде, подав запрос в МФЦ.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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