Ради отпуска за границей казанец лично привез квитанцию об оплате задолженности в Соликамск

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Житель г. Казани добирался до заграничного курорта через Пермский край. И дело совсем не в том, что билеты с пересадкой были дешевле, а в том, что в г. Соликамске путешественника ждали неоплаченные финансовые обязательства.В отношении мужчины в отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности, сумма которой составляла порядка 600 тысяч рублей. В добровольном порядке мужчина долг не погашал, в связи с чем сотрудник ведомства вынес в его отношении постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Такое положение дел грозило нарушить планы неплательщика на отдых за границей. Увидев в личном кабинете на портале «ГосУслуги» информацию о запрете покидать страну, должник незамедлительно оплатил всю сумму задолженности. После этого казанец решил лично убедиться в том, что деньги дошли до взыскателя и приехал из Татарстана в г. Соликамск. Мужчина предоставил судебном приставу-исполнителю платежную квитанцию и попросил снять с него временное ограничение на выезд за границу в связи с погашением задолженности.Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, а мужчина, свободный от долгов, отбыл на долгожданный отдых.