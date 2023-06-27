Под контролем судебных приставов в Частинской ЦРБ устанавливают новый диагностический аппарат

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы отслеживают установку маммографа в Частинской центральной районной больнице. Он поспособствует раннему выявлению жизнеугрожающего состояния у жительниц района. Ранее врачи данного медицинского учреждения были лишены возможности делать скрининг «на месте», женщинам приходилось проходить проверку в других населенных пунктах.На защиту интересов неопределенного круга лиц встала прокуратура Частинского района. Представитель вышел в суд с требованием обязать Министерство здравоохранения Пермского края обеспечить больницу необходимым аппаратом. В качестве аргумента прокурор привел статистику по выявлению онкологических заболеваний. Согласно цифрам, из-за недостатка диагностических мероприятий в Частинском районе количество женщин, больных раком молочных желез, с 2018 по 2020 год увеличилось примерно в полтора раза, что свидетельствует о недостатке первичной медико-санитарной помощи. Также, согласно данным предоставленным медицинским учреждением за 2021 год, в стенах больницы было проведено лишь 686 диагностических процедур, при этом в районе проживает порядка 3 500 тысяч женщин, которым показана данная манипуляция. Пациенткам приходилось либо обращаться в ЦРБ других муниципальных образований, либо дожидаться передвижного медицинского комплекса. При этом, руководство больницы неоднократно обращалось в Министерство здравоохранения Пермского края с заявлениями о выделении необходимого прибора, но они оставались без удовлетворения. Невозможность отследить результаты лечения и вовремя диагностировать опасное заболевание ставило под угрозу здоровье и жизни местных жительниц. После правовой оценки всех имеющихся доказательств суд принял решение обязать чиновников выделить Частинской центральной районной больнице аналоговый или цифровой маммограф.Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства и предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Понимая, что от их действий зависит своевременное оказание медицинской помощи населению, краевое Министерство здравоохранения передало руководству Частинской больницы требуемое оборудование. На данный момент аппарат устанавливается в медицинском учреждении, как только он начнет свою работу исполнительное производство будет окончено фактическим исполнением.