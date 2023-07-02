Росреестр Прикамья рассказал о порядке погашения ипотеки в пользу продавца

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ипотека в силу закона (залог) в пользу продавца возникает, если оплата цены по договору купли-продажи объекта недвижимости осуществляется в рассрочку или покупателю предоставляется социальная выплата на приобретения жилья для улучшения жилищных условий - жилищные сертификаты военнослужащим, молодым семьям, сертификат на материнский (семейный) капитал.Такая социальная выплата предоставляется в безналичной форме путем зачисления средств на банковский счет.После заключения договора купли-продажи и регистрации прав на жилье банк перечисляет денежные средства продавцу в счет уплаты цены договора.Если продавец получает денежные средства после регистрации перехода права собственности и, если договором купли-продажи не предусмотрено, что залог в пользу продавца не возникает, стороны сделки или продавец могут подать заявление о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) записи о государственной регистрации ипотеки в силу закона.Начальник отдела государственной регистрации недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю Ольга Середа отмечает, что запись о залоге, зарегистрированная в ЕГРН, автоматически не «сгорает», ее нужно прекратить и сведения об этом внести в реестр недвижимости.«Эту процедуру иногда называют снятием залога, так как погашается регистрационная запись об ипотеке и с недвижимости снимается обременение, - поясняет Ольга Геннадьевна. - Пока в реестре есть запись о залоге, считается, что он не прекращен».Чтобы прекратить запись о залоге в ЕГРН, продавец и покупатель или только продавец должны обратиться в Росреестр с заявлением о погашении записи об ипотеке. Ипотека погашается в течение 3 рабочих дней, госпошлина за погашение ипотеки не взимается.Важно! Чтобы избежать проблем с погашением записи об ипотеке в ЕГРН, покупателям после полного расчета с продавцом по договору купли-продажи необходимо сразу же вместе с продавцом обратиться в МФЦ для подачи заявления о прекращении ипотеки. Если продавец не может подать заявление о погашении записи об ипотеке в силу различных жизненных ситуаций, покупателю придется обратиться в суд с иском о прекращении ипотеки. В этом случае запись об ипотеке будет погашена в ЕГРН на основании вступившего в законную силу решения суда.