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Мерами принудительного исполнения с пермских организаций взысканы миллионные задолженности по налогам

10.40 Вторник, 4 июля 2023
В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находились исполнительные производства о взыскании более 8 млн 700 тысяч рублей с ООО "УРАЛИНТЕРСТРОЙ» и более 2 млн 360 тысяч рублей с ООО «КОМПАНИЯ «ПИВООПТТОРГ». Данные задолженности у обеих организаций возникли в связи с неуплатой налогов.

Так как в добровольном порядке юридические лица свои финансовые обязательства не исполняли, судебные приставы предупредили руководителей об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда и применили меры принудительного взыскания.
В отношении «УРАЛИНТЕРСТРОЙ» было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 610 тысяч рублей. Также был наложен арест на расчетные счета должника, обращено взыскание на дебиторскую задолженность и на денежные средства, полученные на основании договора аренды.

В связи с неисполнением требований исполнительного документа в установленный законом срок в отношении ООО КОМПАНИЯ «ПИВООПТТОРГ» также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 165,5 тысяч рублей. Кроме того, в ходе исполнительного производства был установлен ряд объектов недвижимого имущества — здания, гаражи, склады и земельные участки, находящихся в собственности должника. Судебный пристав наложил запрет на совершение регистрационных действий с недвижимостью. Благодаря принятым мерам задолженности взысканы в полном объеме и перечислены в бюджет. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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