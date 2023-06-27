Возрастное ограничение 18+

Пермские учёные создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак

13.35 Понедельник, 3 июля 2023
Служебные собаки на протяжении столетий используются в разных практических задачах. Например, они могут участвовать в поиске запрещённых и взрывчатых веществ, а также сопровождать и охранять конвои с заключёнными. Такие животные чаще всего находятся в питомниках структур, к которым они прикреплены. За их уходом следят опытные кинологи, которые обязаны кормить и поить подопечных согласно установленному регламенту. Но на сегодня это всё делается вручную, что влечёт за собой дополнительные затраты на корм и рабочую силу. Учёные Пермского Политеха, под руководством профессора ПНИПУ Сергея Костарева, совместно с разработчиками из Пермского института ФСИН России и Пермского ГАТУ создали усовершенствованную систему кормления собак в питомниках. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Статья с результатами исследования была опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления».

– На сегодня уделяется недостаточно времени разработке промышленных систем кормления собак, которые рассчитаны на большое поголовье животных, существуют лишь автоматические кормушки для домашнего использования. Особенно этот вопрос обострился во время пандемии, когда дежурный состав кинологических служб был значительно сокращен, и рабочей силы стало не хватать. Также сотрудники часто ошибаются в дозировках корма, что может негативно сказаться на общем состоянии животных. Самым оптимальным решением этих проблем является автоматизация процесса кормления. При разработке автоматизированной системы мы учли необходимый технологический регламент приготовления и подачи пищи, например, использование специальной кормовой массы или первичных ингредиентов (мясо, рыба). Также мы предлагаем использовать сухой гранулированный корм, замачиваемый в реакторе, непосредственно перед циклом кормления, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры зоотехнии Пермского института ФСИН России Наталья Старцева.

Автоматизированная система базируется на промышленных контроллерах и преследует цель – уменьшение использования человеческих ресурсов. Технологический процесс кормления собак включает в себя управление и регулировку таких параметров, как концентрация смесей и воды, температуры и контроль их уровней в системе. Особенностью разработки является удобная визуализация управления и контроля процесса на экране оператора-кинолога.

— Экран оператора-кинолога разработан с помощью модуля CX-Designer программного обеспечения CX-One. Релейно-контактные схемы запрограммированы с помощью модуля CX-Programmer. При проектировании были сформированы поля с бункерами-реакторами и вольерами, где показано состояние кормушек и поилок. На каждом объекте ведется мониторинг датчиков уровней. На экране отображаются показания тензодатчиков для измерения веса корма. Вес собаки вводится оператором на основе её предварительного взвешивания. На схеме имеются приводы управления заслонками кормушек и реакторами. Также на дисплее размещены окна записи в регистры памяти, текущего веса животных, находящихся в вольерах. Запуск цикла кормления происходит автоматически в запрограммированное время (утром и вечером), 2 раза в сутки в соответствии с регламентом, - поясняет доктор технических наук, профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ Сергей Костарев.

— Систему кормления мы протестировали в режиме симуляции работы программного обеспечения, все модули работали согласно запланированному технологическому плану. Для осуществления работы в зимний период предусмотрен подогрев воды. Разработка была адаптирована к условиям содержания собак в закрытых вольерах. Тестирование схемы устройства показало положительные результаты по управлению процессом кормления собак, - заключает доктор технических наук, профессор кафедры строительных технологий Пермского государственного аграрно-технологического университета Татьяна Середа.

В результате внедрения предлагаемой компьютерной системы в питомниках можно добиться сокращения оперативного дежурного состава кинологов в 5-6 раз. За счет инновации будет на 15-20 % улучшена точность дозирования корма, и питание сможет производиться в запланированное регламентом время и не зависеть от человеческого фактора. Кроме того, предлагаемая система позволит решить проблему, связанную с переносом инфекций на одежде кинологов, и предотвратить развитие эпидемиологической ситуации в питомниках, предназначенных для содержания служебных собак.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Четырёх собак случайно спасли от голодной смерти судебные приставы в Екатеринбурге
27 июня 2023
В Екатеринбурге на Уралмаше выбросили четырех новорожденных щенят
25 июня 2023
В Свердловской области намерены внедрить геоинформационную систему для отслеживания перемещения людей
26 июня 2023
В Екатеринбурге врачи подарили девяти малышам с врожденным нарушением слуха возможность слышать
24 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:35 Пермские учёные создали усовершенствованную автоматизированную систему кормления служебных собак
11:19 В Кизеле судебные приставы конфисковали PEUGEOT 307 у любительницы выпить за рулем
15:04 Электронная регистрация недвижимости в вопросах и ответах
14:59 Алгоритм для управления отзывами о компаниях разработали в Пермском Политехе
09:55 Правовой нигилизм стал причиной административного ареста жителя Перми
13:55 Росреестр Прикамья рассказал о причинах, когда сделка с недвижимостью может не пройти
13:30 Модель учёных ПНИПУ И МФУ поможет обеспечить безопасный доступ к информационным активам компаний
10:37 Житель Пермского края осужден за нападение на судебного пристава
13:30 Арест – препятствие для регистрации недвижимости, напоминает Росреестр Прикамья
13:26 Энергосберегающая разработка ученых Пермского Политеха и Горного института УрО РАН уменьшит выбросы парниковых газов в атмосферу
10:00 Судебные приставы совместно с транспортной полицией напоминают пермякам о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы
14:48 Городская Дума приняла отставку главы Перми Алексея Дёмкина
14:06 Краевой Росреестр приглашает пермяков на вебинар
13:54 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный метод прогнозирования добычи нефти
10:52 Городская Дума обсуждает отставку главы Перми Алексея Дёмкина
09:46 Жительница Карагайского района, не выплатившая административные штрафы, бесплатно поработает на благо родного села
13:47 Исследование учёных Пермского Политеха поможет лучше контролировать процесс 3D-печати
13:44 Росреестр Прикамья напоминает о значимости СНИЛС и адресе электронной почты в ЕГРН
14:44 Дмитрий Махонин: Пермский край - вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими родину на передовой!
15:42 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проинспектировал завершенное строительство ЖК «Любимов» в Прикамье
13:14 Выход в поле: студенты ПГАТУ обследовали геодезические пункты в Перми
Все новости
13:18 Росприроднадзор: в реку Колва могло попасть 1000 кубометров нефти
13:05 Трое детей, которых со среды ищут в кузбасской тайге, заранее планировали побег
12:28 Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
11:44 СК: в Коми произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва
11:07 Самолет из Хабаровска с 14 пассажирами из-за поломки вынужденно сел в Комсомольске-на-Амуре
10:32 Во Франции во время беспорядков пострадали более 700 полицейских, также жертвами насилия стали мэры городов
18:11 СМИ: в Словакии сотни педиатров заявили об увольнении
16:20 Во Франции число задержанных во время уличных протестов выросло до 875
15:41 В Башкирии на двоих детей напал рой пчел, врачи извлекли 465 жал
14:53 Житель Тувы госпитализирован с подозрением на сибирскую язву
14:28 СК: в Татарстане на территории ПАО «Татнефть» погибли двое рабочих
13:40 В ГД заявили, что число опекаемых детей в одной семье необходимо ограничить
11:38 Доллар поднялся выше 88 рублей на Мосбирже, евро — выше 96 рублей
11:16 В Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой, возбуждено уголовное дело
10:26 В городах Франции во время массовых беспорядков задержаны 420 человек
17:23 Глава Мегиона в ХМАО скончался на 70-м году жизни
16:05 В центре Томска застрелили взрослого медведя
15:06 В Кемеровской области ищут троих детей, пропавших при спуске с пика Поднебесный
13:39 В российских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»
13:23 В Нижнем Новгороде на территории производственного предприятия крупный пожар
13:03 В Подмосковье мужчина открыл огонь по полицейским, один сотрудник погиб
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK