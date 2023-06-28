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В Кизеле судебные приставы конфисковали PEUGEOT 307 у любительницы выпить за рулем

11.19 Понедельник, 3 июля 2023
Жительница г. Кизела в дневное время употребляла спиртные напитки у себя дома, после чего решила съездить за ребенком в образовательное учреждение. Автомобиль был остановлен бдительным сотрудником ГИБДД, который доподлинно знал, что владелица PEUGEOT 307 ранее уже была лишена водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Полицейский попросил гражданку проследовать с ним в патрульный автомобиль, где предложил последней пройти тест на алкоголь с помощью тестера. Но женщина не справилась с процедурой, она регулярно прерывала выдох воздуха и прибор не смог определить количество выпитого. Тогда инспектор настоял на посещении медицинского учреждения для подтверждения того факта, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Заключение врачей не вызывало сомнений - женщина употребляла алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Ранее нарушительница уже была лишена права управления автомобилем на 1,5 года за аналогичное правонарушение, поэтому ее привлекли к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Исходя из того, что подсудимая неоднократно совершала общественно опасные деяния, связанные с управлением автомобилем, суд постановил конфисковать у гражданки данное имущество.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. После уведомления должницы о возбуждении исполнительного производства сотрудники ведомства прибыли на место нахождения имущества, подлежащего изъятию. Иномарка была конфискована и передана в специализированную организацию для дальнейшего обращения в доход государства.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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