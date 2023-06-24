Электронная регистрация недвижимости в вопросах и ответах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Управление Росреестра по Пермскому краю публикует ответы на самые распространенные вопросы, поступившие от жителей Прикамья на горячую линию по электронным услугам Росреестра.Что нужно знать для работы в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра?Для подачи документов через сервис «Личный кабинет правообладателя» нужно соблюсти следующие условия:1. необходимо иметь логин и пароль от портала «Госуслуги» www.gosuslugi.ru;2. программное обеспечение - криптопровайдер Крипто Про, версия не ниже 5.0, Крипто АРМ, установленных на автоматизированном рабочем месте;3. необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Приобрести УКЭП можно:- для органов государственной власти и местного самоуправления – в удостоверяющем центре Управления федерального казначейства по Пермскому краю;- для руководителей юридических лиц – в удостоверяющем центре ФНС;- для физических лиц – иные аккредитованные удостоверяющие центры.Информация о порядке получения УКЭП, а также перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещены на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/vedenie-egrn/udostoveryayushchi-tsentr.Каковы преимущества «Личного кабинета» на сайте Росреестра?- сокращение сроков предоставления услуг;- снижение коррупционных рисков и административных барьеров;- безопасность совершения сделки;- возможность, не выходя из дома, получить государственную услугу в режиме онлайн по регистрации прав, кадастровому учёту, предоставлению сведений из ЕГРН;- отслеживать в разделе «Мои объекты» информацию о принадлежащих объектах, изменений о них (кадастровый номер, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях);- заказать правообладателю онлайн выписку из ЕГРН со своими персональными данными;- позаботиться о безопасности своей недвижимости, подав заявление о невозможности проведения учетно-регистрационных действий без личного участия.Как купить квартиру онлайн?Заключить электронную сделку можно на сайте Росреестра. Есть также специальные интернет-сервисы, в том числе «Домклик» от Сбербанка, «Метр квадратный» от ВТБ, «Домой.ру» от ДОМ.РФ, «Сделка.рф» или SmartDeal.