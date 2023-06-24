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Электронная регистрация недвижимости в вопросах и ответах
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю публикует ответы на самые распространенные вопросы, поступившие от жителей Прикамья на горячую линию по электронным услугам Росреестра.
Что нужно знать для работы в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра?
Для подачи документов через сервис «Личный кабинет правообладателя» нужно соблюсти следующие условия:
1. необходимо иметь логин и пароль от портала «Госуслуги» www.gosuslugi.ru;
2. программное обеспечение - криптопровайдер Крипто Про, версия не ниже 5.0, Крипто АРМ, установленных на автоматизированном рабочем месте;
3. необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Приобрести УКЭП можно:
- для органов государственной власти и местного самоуправления – в удостоверяющем центре Управления федерального казначейства по Пермскому краю;
- для руководителей юридических лиц – в удостоверяющем центре ФНС;
- для физических лиц – иные аккредитованные удостоверяющие центры.
Информация о порядке получения УКЭП, а также перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещены на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/vedenie-
egrn/udostoveryayushchi-tsentr.
Каковы преимущества «Личного кабинета» на сайте Росреестра?
- сокращение сроков предоставления услуг;
- снижение коррупционных рисков и административных барьеров;
- безопасность совершения сделки;
- возможность, не выходя из дома, получить государственную услугу в режиме онлайн по регистрации прав, кадастровому учёту, предоставлению сведений из ЕГРН;
- отслеживать в разделе «Мои объекты» информацию о принадлежащих объектах, изменений о них (кадастровый номер, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях);
- заказать правообладателю онлайн выписку из ЕГРН со своими персональными данными;
- позаботиться о безопасности своей недвижимости, подав заявление о невозможности проведения учетно-регистрационных действий без личного участия.
Как купить квартиру онлайн?
Заключить электронную сделку можно на сайте Росреестра. Есть также специальные интернет-сервисы, в том числе «Домклик» от Сбербанка, «Метр квадратный» от ВТБ, «Домой.ру» от ДОМ.РФ, «Сделка.рф» или SmartDeal.
Что нужно знать для работы в «Личном кабинете правообладателя» на сайте Росреестра?
Для подачи документов через сервис «Личный кабинет правообладателя» нужно соблюсти следующие условия:
1. необходимо иметь логин и пароль от портала «Госуслуги» www.gosuslugi.ru;
2. программное обеспечение - криптопровайдер Крипто Про, версия не ниже 5.0, Крипто АРМ, установленных на автоматизированном рабочем месте;
3. необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Приобрести УКЭП можно:
- для органов государственной власти и местного самоуправления – в удостоверяющем центре Управления федерального казначейства по Пермскому краю;
- для руководителей юридических лиц – в удостоверяющем центре ФНС;
- для физических лиц – иные аккредитованные удостоверяющие центры.
Информация о порядке получения УКЭП, а также перечень аккредитованных удостоверяющих центров размещены на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/vedenie-
egrn/udostoveryayushchi-tsentr.
Каковы преимущества «Личного кабинета» на сайте Росреестра?
- сокращение сроков предоставления услуг;
- снижение коррупционных рисков и административных барьеров;
- безопасность совершения сделки;
- возможность, не выходя из дома, получить государственную услугу в режиме онлайн по регистрации прав, кадастровому учёту, предоставлению сведений из ЕГРН;
- отслеживать в разделе «Мои объекты» информацию о принадлежащих объектах, изменений о них (кадастровый номер, площадь, кадастровую стоимость, сведения о правах, ограничениях, обременениях);
- заказать правообладателю онлайн выписку из ЕГРН со своими персональными данными;
- позаботиться о безопасности своей недвижимости, подав заявление о невозможности проведения учетно-регистрационных действий без личного участия.
Как купить квартиру онлайн?
Заключить электронную сделку можно на сайте Росреестра. Есть также специальные интернет-сервисы, в том числе «Домклик» от Сбербанка, «Метр квадратный» от ВТБ, «Домой.ру» от ДОМ.РФ, «Сделка.рф» или SmartDeal.
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