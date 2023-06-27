Житель Пермского края осужден за нападение на судебного пристава

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жителю Пермского края вынесен приговор за применение физической силы в отношении судебного пристава. Суд признал 33-летнего мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».Инцидент произошел в Октябрьском районе Пермского края в ходе осуществления принудительного привода должницы по алиментам в подразделение ведомства. Пытаясь воспрепятствовать законной деятельности находящегося при исполнении должностного лица, сожитель неплательщицы схватил судебного пристава по ОУПДС за шею и применил в его отношении удушающий прием. Сотрудник службы освободился от захвата, но на этом нарушитель не успокоился и попытался ударить его кулаком по лицу. В результате противоправных действий мужчины судебный пристав получил незначительные повреждения в виде кровоподтека и ссадины.Впоследствии гражданин раскаялся в содеянном, признал вину и принес свои извинения, оправдываясь тем, что в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако для суда это стало отягчающим обстоятельством. Мужчину приговорили к уголовному штрафу в 50 тысяч рублей.