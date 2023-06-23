Арест – препятствие для регистрации недвижимости, напоминает Росреестр Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Покупка квартиры на вторичном рынке нередко сопряжена с юридическими рисками, ведь у жилья может быть непростая и запутанная история. Кроме того, на объект недвижимости может быть наложен арест или запрет, который автоматически блокирует дальнейшие сделки с данным имуществом.В Прикамье «арестовано» более 72 тысяч земельных участков, 34 тысячи зданий, 80 тысяч помещений, более тысячи объектов незавершенного строительства.Арест на недвижимое имущество рискуют получить граждане, имеющие долги по различным платежам в том числе неуплата по кредитам, алиментам, налогам, штрафам, коммунальным платежам и другое.При наличии информации об аресте в Едином реестре недвижимости (ЕГРН) никаких сделок с недвижимым имуществом Росреестр не зарегистрирует.«Информацию о наличии ареста необходимо проверять до заключения договора купли-продажи или другого договора по отчуждению имущества и направления документов в Росреестр, - советует руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Актуальные сведения об объекте можно узнать, заказав выписку из ЕГРН. С недавнего времени на портале «Госуслуги» появилась возможность быстро и бесплатно получить экспресс-выписку из ЕГРН. Экспресс-выписку может заказать только собственник».Для получения экспресс-выписки необходимо войти на «Госуслуги» под своей учетной записью. В каталоге выбрать пункт «Стройка.Недвижимость», затем пункт «Выписки из ЕГРН» либо воспользоваться поиском, указав в запросе «Сведения из ЕГРН». Перейти к заполнению заявления. Для этого необходимо подтвердить данные паспорта, телефон, электронную почту, выбрать объект недвижимости, сведения о котором содержатся в личном кабинете, сформировать запрос. Через минуту получить выписку в личном кабинете.Напомним, что в марте 2023 года были внесены изменения в закон о персональных данных, и теперь третьим лицам невозможно получить информацию из ЕГРН о собственниках – физических лицах. Эта информация доступна сейчас только самим собственникам, их представителям, доверенным лицам, супругам и нотариусам. Поэтому получить выписку из ЕГРН об объекте и правах на него придется просить у собственника объекта.