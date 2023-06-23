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Арест – препятствие для регистрации недвижимости, напоминает Росреестр Прикамья

13.30 Среда, 28 июня 2023
Пермский край: новости дня
Покупка квартиры на вторичном рынке нередко сопряжена с юридическими рисками, ведь у жилья может быть непростая и запутанная история. Кроме того, на объект недвижимости может быть наложен арест или запрет, который автоматически блокирует дальнейшие сделки с данным имуществом.

В Прикамье «арестовано» более 72 тысяч земельных участков, 34 тысячи зданий, 80 тысяч помещений, более тысячи объектов незавершенного строительства.

Арест на недвижимое имущество рискуют получить граждане, имеющие долги по различным платежам в том числе неуплата по кредитам, алиментам, налогам, штрафам, коммунальным платежам и другое.

При наличии информации об аресте в Едином реестре недвижимости (ЕГРН) никаких сделок с недвижимым имуществом Росреестр не зарегистрирует.

«Информацию о наличии ареста необходимо проверять до заключения договора купли-продажи или другого договора по отчуждению имущества и направления документов в Росреестр, - советует руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Актуальные сведения об объекте можно узнать, заказав выписку из ЕГРН. С недавнего времени на портале «Госуслуги» появилась возможность быстро и бесплатно получить экспресс-выписку из ЕГРН. Экспресс-выписку может заказать только собственник».

Для получения экспресс-выписки необходимо войти на «Госуслуги» под своей учетной записью. В каталоге выбрать пункт «Стройка.Недвижимость», затем пункт «Выписки из ЕГРН» либо воспользоваться поиском, указав в запросе «Сведения из ЕГРН». Перейти к заполнению заявления. Для этого необходимо подтвердить данные паспорта, телефон, электронную почту, выбрать объект недвижимости, сведения о котором содержатся в личном кабинете, сформировать запрос. Через минуту получить выписку в личном кабинете.

Напомним, что в марте 2023 года были внесены изменения в закон о персональных данных, и теперь третьим лицам невозможно получить информацию из ЕГРН о собственниках – физических лицах. Эта информация доступна сейчас только самим собственникам, их представителям, доверенным лицам, супругам и нотариусам. Поэтому получить выписку из ЕГРН об объекте и правах на него придется просить у собственника объекта.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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