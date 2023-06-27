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Судебные приставы совместно с транспортной полицией напоминают пермякам о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы

10.00 Среда, 28 июня 2023
Пермский край: новости дня
Представители двух ведомств проводят в краевой столице мероприятие «Должник». Информационный рейд проходит в два этапа. Вчера судебные приставы вместе с сотрудниками линейного отдела МВД России на транспорте патрулировали акваторию р. Кама, а сегодня правоохранители будут разъяснять нормы действующего законодательства посетителям пермского международного аэропорта.

Пока полицейские выявляют нарушения административного законодательства на транспорте, судебные приставы предупреждают граждан о негативных правовых последствиях несвоевременной оплаты денежных взысканий. В ходе консультаций сотрудники ведомства подчеркивают тот факт, что уклонение от уплаты административного штрафа - самостоятельное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за которое неплательщик может понести отдельное наказание вплоть до административного ареста. Застраховать себя от дополнительных санкций можно только добровольное погасив финансовые обязательства в установленный законом срок.

Судебные приставы Пермского края напоминают, что избежать появления задолженностей помогут уведомления в личном кабинете на портале «ГосУслуги» или информация из «Банка данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. О полном спектре услуг этих сервисов смогли узнать не только пермяки, попавшие в зону пристального внимания «транспортных» полицейских в ходе рейда, но и пассажиры большинства пригородных маршрутов г. Перми, на информационных экранах автобусов транслировался ролик о дистанционных способах взаимодействия с ведомством.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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