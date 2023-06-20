Городская Дума приняла отставку главы Перми Алексея Дёмкина

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Накануне июньского пленарного заседания в Пермскую городскую Думу было внесено заявление главы города Алексея Дёмкина о досрочном сложении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию и переходом на другую работу. Одновременно стало известно, что Алексей Дёмкин получил приглашение губернатора войти в состав краевого правительства в качестве вице-премьера.27 июня на пленарное заседание городской Думы был вынесен вопрос о досрочном сложении полномочий главы города. Депутаты приняли отставку мэра, полномочия Алексея Дёмкина как главы города прекращены 27 июня 2023 года. Собравшиеся поблагодарили его за совместную работу по развитию города, конструктивный диалог с городской Думой, пожелали успехов на новом рабочем месте и выразили надежду на дальнейшее взаимодействие.Во время перерыва в заседании думский комитет по местному самоуправлению и регламенту озвучил кандидатуру на должность врио мэра. Дума поддержала это решение. Таким образом, временно исполнять обязанности мэра с 28 июня будет вице-мэр Ольга Андрианова.Также Дума приняла решение о проведении конкурса на должность главы города Перми.Напомним, согласно Уставу Перми, глава города - глава администрации города Перми выбирается по конкурсу. Специально сформированная конкурсная комиссия оценивает претендентов на главный пост в городской исполнительной власти на основании представленных ими разработок на тему дальнейшего развития города. Затем кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, представляются городской Думе, которая и принимает окончательное решение.