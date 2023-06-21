Краевой Росреестр приглашает пермяков на вебинар

Марина Осипова © Вечерние ведомости

29 июня в 14.00 Управление Росреестра по Пермскому краю на своей официальной странице «ВКонтакте» совместно с представителями кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в Пермском крае, проведет вебинар на тему «Электронная регистрация – драйвер цифровизации».Модератор онлайн-события: Анна Болотникова, и.о. заместителя руководителя Управления. Спикеры от Управления:Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве;Мария Айвазян, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.Представители кредитных организаций: АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», Банк ДОМ.РФ.На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:- требования банка к потенциальному клиенту;- изменения в сфере жилищного кредитования во втором полугодии 2023 года;- проверка банком сведений о неявке гражданина по повестке в военкомат;- о программах ипотечного кредитования и пакете документов для получения ипотеки;- о преимуществах электронной регистрации, пакете необходимых документов для совершения сделки купли-продажи и договора участия в долевом строительстве, распоряжении имуществом, находящимся в ипотеке;- о погашении ипотеки.Жителей Прикамья приглашают подключиться к вебинару и задать свои вопросы экспертам.