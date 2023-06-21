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Краевой Росреестр приглашает пермяков на вебинар
Пермский край: новости дня
29 июня в 14.00 Управление Росреестра по Пермскому краю на своей официальной странице «ВКонтакте» совместно с представителями кредитных организаций, осуществляющих свою деятельность в Пермском крае, проведет вебинар на тему «Электронная регистрация – драйвер цифровизации».
Модератор онлайн-события: Анна Болотникова, и.о. заместителя руководителя Управления. Спикеры от Управления:
Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве;
Мария Айвазян, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.
Представители кредитных организаций: АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», Банк ДОМ.РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- требования банка к потенциальному клиенту;
- изменения в сфере жилищного кредитования во втором полугодии 2023 года;
- проверка банком сведений о неявке гражданина по повестке в военкомат;
- о программах ипотечного кредитования и пакете документов для получения ипотеки;
- о преимуществах электронной регистрации, пакете необходимых документов для совершения сделки купли-продажи и договора участия в долевом строительстве, распоряжении имуществом, находящимся в ипотеке;
- о погашении ипотеки.
Жителей Прикамья приглашают подключиться к вебинару и задать свои вопросы экспертам.
Модератор онлайн-события: Анна Болотникова, и.о. заместителя руководителя Управления. Спикеры от Управления:
Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве;
Мария Айвазян, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости.
Представители кредитных организаций: АО «Газпромбанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», Банк ДОМ.РФ.
На вебинаре будут рассмотрены следующие вопросы:
- требования банка к потенциальному клиенту;
- изменения в сфере жилищного кредитования во втором полугодии 2023 года;
- проверка банком сведений о неявке гражданина по повестке в военкомат;
- о программах ипотечного кредитования и пакете документов для получения ипотеки;
- о преимуществах электронной регистрации, пакете необходимых документов для совершения сделки купли-продажи и договора участия в долевом строительстве, распоряжении имуществом, находящимся в ипотеке;
- о погашении ипотеки.
Жителей Прикамья приглашают подключиться к вебинару и задать свои вопросы экспертам.
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