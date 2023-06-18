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Городская Дума обсуждает отставку главы Перми Алексея Дёмкина

10.52 Вторник, 27 июня 2023
Пермский край: новости дня
До начала рассмотрения текущей повестки думской пленарки председатель городской Думы Дмитрий Малютин уведомил депутатов о том, что в его адрес поступило заявление главы города о досрочном сложении полномочий. Ряд вопросов, связанных с регламентом, уже рассмотрел думский комитет по местному самоуправлению.

Также на рассмотрение депутатов вынесен вопрос о внесении изменений в порядок отбора кандидатов на должность мэра, который носит технический характер.

Напомним, согласно Уставу Перми, глава города выбирается по конкурсу. Специально сформированная конкурсная комиссия оценивает претендентов на главный пост в городской исполнительной власти на основании представленных ими разработок на тему дальнейшего развития города. Затем кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, представляются городской Думе, которая и принимает окончательное решение.

Весь комплекс вопросов, связанных с отставкой мэра и назначением исполняющего обязанности главы города Перми, будет рассмотрен на сегодняшнем заседании после ряда консультаций.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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