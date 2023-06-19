Жительница Карагайского района, не выплатившая административные штрафы, бесплатно поработает на благо родного села

Марина Осипова © Вечерние ведомости

36-летняя женщина передала управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это право, за что была привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ. Постановление суда о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.Несмотря на то, что должница была уведомлена о возбуждении исполнительного производства и предупреждена о необходимости погашения штрафа в 60-дневный срок, требования исполнительного документа исполнены не были. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Рассмотрев его, суд вновь оштрафовал нарушительницу, но уже в двойном размере. Судебные приставы возбудили в отношении гражданки еще одно исполнительное производство о взыскании 60 тысяч рублей. С погашением данного штрафа должница также не торопилась, в связи с чем был составлен очередной административный протокол по ст. 20.25 КоАП РФ. Накануне его рассмотрения судом женщина все же погасила все имеющиеся задолженности, но время было упущено и избежать очередного наказания ей не удалось. На этот раз пермячке предстоит отбыть 20 часов обязательных работ.