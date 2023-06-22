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Исследование учёных Пермского Политеха поможет лучше контролировать процесс 3D-печати

13.47 Понедельник, 26 июня 2023
Пермский край: новости дня
Контроль температуры материала во время 3D-печати является очень важным аспектом при производстве изделий, особенно когда речь идёт о медицинских приборах и имплантатах. Перегрев или недогрев полимера в процессе наплавки аддитивным методом приводит к непостоянному сцеплению, что вызывает снижение механических свойств печатных изделий, их избыточную термическую деформацию и разрушение по границам слоев.

Учёные Пермского Политеха разработали численную модель процесса создания изделий на 3D-принтере из материала PEEK (полиэфирэфиркетон) методом послойного наплавления. Разработка проведена в рамках программы по Постановлению Правительства РФ №220, так называемые «Мегагранты», договор № 075-15-2021-578 от 31.05.2021.

Статья с результатами исследования опубликована в журнале applied sciences.

При создании изделий аддитивным методом в объеме материала возникают большие температурные градиенты и технологические остаточные напряжения, приводящие к нарушению формы объекта, его изменению механических и эксплуатационных характеристик и разрушению. По мнению учёных ПНИПУ, чтобы этого избежать, перед созданием изделий необходимо проводить предварительное моделирование процесса послойного формирования объекта.

- В ходе работы нами был установлен тот факт, что представленные в литературе данные о термических и вязкоупругих свойствах полимера PEEK не вполне адекватны для аддитивного производства в связи с тем, что эти результаты получены в условиях нагружения при комнатной температуре, не характерных для процесса осаждения. По этой причине мы провели собственный эксперимент по определению численных значений температурной зависимости комплексного модуля релаксации в широком диапазоне температур. С помощью инженерной программы ANSYS APDL был разработан параметризованный алгоритм расчета нестационарных температурных полей и напряженно-деформированного состояния изделий из PEEK при их изготовлении методом наплавления, - рассказывает доктор технических наук, проректор по разработкам и инновациям, профессор кафедры сварочного производства, метрологии и технологии материалов Пермского Политеха Дмитрий Трушников.

- Отладка алгоритма проводилась на простых образцах вида «прямоугольный параллелепипед» с целью минимизации количества факторов, влияющих на решение. Прогибы натурных объектов были оцифрованы и использовались в качестве эталонных при настройке предложенного метода. Во время эксперимента мы изучили: применимость предложенной термовязкоупругой модели, способы соединения образца с подложкой на которой выращивается конструкция, а также снизили детализацию траектории движения слайсера, - говорит аспирант лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал-технология-конструкция» ПНИПУ Алексей Анисимов.

- Результаты эксперимента показали, что свойства PEEK приводят к отклонению расчетных результатов от экспериментальных, которые содержатся в литературных источниках. Также мы выявили, что наилучший способ численного описания – это применение контактных конечных элементов. Они дают более точное решение и позволяют учитывать прилипание между основанием выращиваемой конструкции и подложкой. Кроме того, исследование помогло определить степень детализации, которой достаточно для получения решения приемлемой точности, что позволяет сократить вычислительные затраты, - делится научный сотрудник лаборатории методов создания и проектирования систем «Материал-технология-конструкция» ПНИПУ Александр Осколков.

Исследование учёных Пермского Политеха позволит улучшить качество соединения между слоями материала, а также обеспечить стабильность получаемой формы образцов. Эти усовершенствования сделают доступной 3D-печать крупногабаритных изделий, предметов сложной геометрической формы, в том числе из высокотехнологичных материалов, таких, как PEEK (полиэфирэфиркетон), PEKK (полиэфиркетонкетон), PEI (полиэфирэмид) и термопластичных композиций, востребованных в протезировании и авиастроении.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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