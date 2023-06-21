Росреестр Прикамья напоминает о значимости СНИЛС и адресе электронной почты в ЕГРН

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ежедневно по всей стране в Росреестр поступают тысячи заявлений на регистрацию прав на недвижимое имущество. При этом далеко не все заявители указывают свою электронную почту и СНИЛС.Многие владельцы недвижимого имущества не догадываются, что эти сведения – инструмент защиты их недвижимости от неправомерных действий, возможность следить за действиями со своей недвижимостью в режиме онлайн и защитить себя от мошенников. Для этого достаточно внести в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) данные СНИЛС и адрес электронной почты.«Внесение в ЕГРН адреса электронной почты собственника позволит ему оперативно получать информацию о действиях со своей недвижимостью, - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Наталья Носкова. - Управление будет сообщать правообладателям о поступлении заявлений и документов на операции с объектом, о его включении в зоны с особыми условиями, наложении ареста на имущество и другие сведения. Собственник не пропустит важную информацию и будет в курсе действий со своим имуществом, которые проводятся, возможно, без его ведома».В свою очередь, данные СНИЛС собственника позволят заявителю получать точные выписки из ЕГРН. Встречаются ситуации, когда в базе данных значатся люди со схожими личными данными, и выписка может прийти на однофамильца. Избежать подобных ситуаций и получить преимущества электронных уведомлений можно, внеся данные о СНИЛС и электронной почте в ЕГРН.Как внести сведения об электронной почте правообладателя в ЕГРН?Можно обратиться в любой ближайший офис МФЦ и с помощью сотрудника заполнить заявление. Либо направить заявление о внесении дополнительных сведений в ЕГРН из «Личного кабинета» на сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru при наличии электронной подписи. Сведения об адресе электронной почты правообладателя объекта недвижимости Росреестр внесет в течение трех рабочих дней.Важно! Заявление о внесении сведений об адресе электронной почты необходимо подавать в отношении каждого принадлежащего объекта недвижимости. Процедура бесплатная.Кроме того, граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Госуслугах, при наличии согласия на получение уведомлений от «Госпочта» могут получать корреспонденцию в электронном виде в короткие сроки. Для получения писем как от Управления Росреестра, так и других органов власти нужно на сайте Госуслуги зайти в меню Настройки» - «Уведомления», дать согласие на получение уведомлений от «Госпочты».Необходимо дать согласие на получение писем от «Почты России».