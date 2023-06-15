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Дмитрий Махонин: Пермский край - вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими родину на передовой!

14.44 Суббота, 24 июня 2023
Пермский край: новости дня
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с обращением к жителям Прикамья. В нем говорится:

«Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины.

В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации - доверяйте только официальной информации.

В ЧВК «Вагнер» есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся».

Текст обращения президента РФ В.В. Путина доступен по ссылке: t.me/news_kremlin/2015

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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14:44 Дмитрий Махонин: Пермский край - вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими родину на передовой!
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