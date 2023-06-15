Возрастное ограничение 18+
Дмитрий Махонин: Пермский край - вместе с президентом и со всеми бойцами, самоотверженно защищающими родину на передовой!
Пермский край: новости дня
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с обращением к жителям Прикамья. В нем говорится:
«Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины.
В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации - доверяйте только официальной информации.
В ЧВК «Вагнер» есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся».
Текст обращения президента РФ В.В. Путина доступен по ссылке: t.me/news_kremlin/2015
«Владимир Владимирович в своем обращении четко обозначил позицию по происходящему. Полностью согласен с каждым словом. Сейчас мы должны быть едины.
В регионе ситуация спокойная, все необходимые меры по обеспечению безопасности приняты. Сейчас возможны информационные провокации - доверяйте только официальной информации.
В ЧВК «Вагнер» есть наши земляки. Не поддавайтесь на провокацию, следуйте приказам Вооруженных сил РФ. Помните, что дома вас ждут родные и очень беспокоятся».
Текст обращения президента РФ В.В. Путина доступен по ссылке: t.me/news_kremlin/2015
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».