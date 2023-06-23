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Полпред президента в ПФО Игорь Комаров проинспектировал завершенное строительство ЖК «Любимов» в Прикамье

15.42 Пятница, 23 июня 2023
Пермский край: новости дня
В Березниках в 29 домах микрорайона возведено более 280 тысяч квадратных метров жилья и социальная инфраструктура для переселения семей из зоны техногенной аварии.

Сегодня, 23 июня, в рамках рабочего визита в Прикамье полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетили ЖК «Любимов» в г. Березники.

В июне здесь, в правобережной части города, завершено строительство последнего из 29 домов для переселения граждан, дома которых оказались в зоне техногенной аварии. Последним Корпорацией развития Пермского края был сдан в эксплуатацию дом по адресу: Строгановский бульвар, 13.

Игорь Комаров и Дмитрий Махонин вручили будущим новоселам ключи от квартир в новом доме. Всего в него смогут переехать 240 семей.

Полпред президента РФ в ПФО и губернатор Прикамья поздравили будущих жильцов, в числе которых Татьяна и Владимир Остапенко. Супруги показали гостям свою квартиру. «Она нас вполне устраивает. Качественная хорошая отделка современными материалами. Мы очень довольны!» – сказал Владимир Владимирович.

Игорь Комаров подчеркнул, что завершение возведения домов в ЖК «Любимов» – хороший результат комплексной застройки. «Реализация проекта длилась почти 10 лет, и сегодня с уверенностью можно сказать, что поручение президента России Владимира Путина по переселению граждан из зоны техногенной аварии завершается, и завершается успешно. Мы видим, что для этого приложены большие силы. Это и помощь федерального центра, и большая работа руководства региона вместе с Корпорацией развития Пермского края, и помощь "Уралкалия": все участвовали и добились, на мой взгляд, очень хороших результатов. Хочется поздравить новоселов, для которых с завершением проекта строительства домов начинается новая жизнь. Далее региону предстоит продолжать развивать микрорайон как комфортное место для жизни граждан, и этому следует уделить особое внимание. Обсуждали этот вопрос с губернатором – у властей конкретные планы уже есть», – сказал Игорь Комаров.

Дмитрий Махонин отметил, что строительство жилого комплекса началось в 2014 году. Оно велось на условиях софинансирования из федерального и краевого бюджетов, а также средств компании «Уралкалий»: «Представители федеральных органов власти регулярно посещали строительную площадку, оказывали содействие в реализации проекта. Благодарим Игоря Анатольевича и Александра Николаевича, а также в их лице Правительство РФ и президента России за внимание к жителям Березников, пострадавших от техногенной катастрофы, и за совместную работу по их переселению. Всего в 29 домах возведено порядка 286 тыс. кв. метров жилья для 12 тысяч человек – это пять тысяч семей».

Глава Прикамья акцентировал, что темпы строительства удалось нарастить за последние 2,5 года. Именно в этот период, несмотря на внешние вызовы, благодаря смене команды и подходов к строительному процессу было возведено 16 домов. При этом краевые власти ставили перед собой задачу не просто строить многоквартирные дома для переселения, а создавать микрорайон, обеспеченный всей необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурами. Губернатор подчеркнул, что в правобережье Березников открыта школа на 1224 места с бассейном, работают три детских сада на 240 мест каждый и физкультурно-оздоровительный комплекс, проведено благоустройство дворов и придомовых территорий, обеспечено транспортное сообщение.

В ходе визита в Березники Игорь Комаров также осмотрел физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором шли тренировки у юных спортсменов.

Первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин отметил, что рад присутствовать на таком знаменательном и долгожданном событии, как открытие микрорайона «Любимов», который был так необходим для переезда жителей в безопасные условия. «Строительство этого микрорайона было самым масштабным в регионе. Важно, что Минстроем России и Пермским краем уделено внимание не только возведению квадратных метров, но и созданию комфортных условий для жителей», – сообщил Александр Ломакин.

Напомним, строительство микрорайона «Любимов» реализуется под контролем Правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, аппарата полномочного представителя президента в ПФО, Министерства строительства РФ, краевого минстроя.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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