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Выход в поле: студенты ПГАТУ обследовали геодезические пункты в Перми

13.14 Пятница, 23 июня 2023
Пермский край: новости дня
Сотрудники отдела геодезии и картографии Управления Росреестра по Пермскому краю вместе со студентами 3 курса факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий Пермского аграрно-технологического университета приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним геодезические пункты вместе».

Мероприятие проведено в рамках учебной практики студентов по обследованию пунктов государственной геодезической сети.

Государственная геодезическая сеть (ГГС) протянулась по всей территории России. Она представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных равномерно по всей стране. Пункты ГГС – это носители координат и высот, которые обеспечивают выполнение геодезических и картографических работ, общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских задач, для инженерных изысканий, строительства зданий, межевания земель и других работ.

«Студенты провели обследование 34 пунктов ГГС, расположенных на территории Пермского городского округа, - рассказывает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Елена Дегтярева. - Для всех пунктов ребята оформили специальные карточки обследования пунктов, оценили состояние пунктов, возможность их использования и восстановления, заполнили фототаблицы. Со всеми заданиями справились отлично».

«Полевые практики - важная часть системы профессиональной подготовки студентов, - отмечает декан факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий ПГАТУ Людмила Кошелева. - Это не только получение практических навыков и умений, но и способ вовлечения молодых специалистов в решение значимых для страны вопросов».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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