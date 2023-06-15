В Прикамье находящуюся в розыске неплательщицу алиментов задержали в суде

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отделе судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с местной жительницы средств на содержание дочери-подростка. На протяжении нескольких лет гражданка игнорировала свои родительские обязанности, интереса к жизни дочери не проявляла, нигде не работала и накопила долг в размере более 1 млн рублей.Так как алиментщица от судебных приставов скрывалась, по месту регистрации не проживала, был объявлен ее исполнительный розыск.Обнаружить должницу помогли стечение обстоятельств и сложные взаимоотношения самой разыскиваемой с гражданским мужем. Женщина была задержана судебным приставом по ОУПДС в здании суда, куда она явилась, чтобы спасти своего благоверного от наказания, грозящего ему за применение к ней физического насилия. Но вместо оправдательной речи в защиту сожителя гражданке пришлось давать объяснения о причинах уклонения от уплаты алиментов в подразделении службы. В отношении неплательщицы был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Затем она вновь оказалась в суде, на этот раз в качестве обвиняемой в совершении правонарушения. Вердикт был закономерен — 140 часов обязательных работ. Если безответственная мать не одумается и не начнет заботиться о дочери, ее ждет уже уголовная ответственность.