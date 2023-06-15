Возрастное ограничение 18+

Пермские кинематографисты снимут биографический фильм об этнографе Георгии Чагине

15.22 Четверг, 22 июня 2023
Пермский край: новости дня
Команда киностудии «Новый курс» приступила к съёмкам биографического фильма «Хранитель памяти. Чагин» — о большом учёном, исследователе Урала, этнографе Георгии Чагине.

Движущей силой выступил директор киностудии и продюсер Владимир Соколов. Автором сценария и режиссёром фильма стала Анна Отмахова. Оператор-постановщик фильма — архивист, видеооператор Семён Соснин. Консультировать команду фильма будут ученики и коллеги Г.Н. Чагина — историк, археолог Григорий Головчанский, профессор Игорь Кирьянов.

Георгий Николаевич Чагин — известный ученый, профессиональный историк-этнограф, путешественник, подвижник, популяризатор, издавший более 44 книг и свыше 500 публикаций. Он был человеком, безгранично влюбленным в Пермский край и популяризировал его историю, обычаи и культуру. В 2024 году Георгию Николаевичу должно было исполниться 80 лет.

Он открыл миру уникальный мир маленького народа — коми-язьвинцев с их неповторимым бытом, языком и азбукой. Собрал документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века «Ныробского узника» Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым.

«Георгий Николаевич Чагин был человеком, способным разглядеть важное в повседневном, вечное, в казалось бы, уже давно прошедшем, большое в малом и главное в большом. Это удивительный дар, который был усилен способностью делиться сокровенным. Единственный способ по-настоящему сохранить историческую память, потаенные смыслы, значимые традиции ушедших эпох и глубинных народов — это вернуть людям, то, что принадлежит им по праву наследников. Георгий Николаевич был истинным хранителем народной культуры. «Хранить» — значит отдавать не жалея, вместе с частицей своего сердца, вместе с теплом своей души», — делится консультант фильма, краевед Григорий Головчанский.

Съёмочная группа недавно вернулась из первой киноэкспедиции. Съёмки проходили на родине Георгия Николаевича — на далёком Чусовском озере, на родине его родителей в деревне Фадино и на месте, где родился учёный, — в уже не существующем хуторе Бани. До мая 2024 года команда посетит Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, Красновишерский район — северные территории Пермского края, которые исследовал Георгий Чагин всю жизнь.

«Идея снять фильм о Георгии Николаевиче Чагине давно витала в воздухе. С ним дружили и работали многие, в том числе и я. Это будет фильм про мальчишку из далёкого хутора, который стал учёным мирового уровня. Георгий Чагин родился в простой семье, его мама была неграмотна, а сам он научился читать только к 10 годам. Это человек, который создал себя сам и начал дело, которое живёт после его ухода», — рассказывает об идее фильма сценарист и режиссёр Анна Отмахова.

В фильм также войдут интервью с друзьями и коллегами этнографа, архивные съёмки. Лента должна стать олицетворением беззаветного служения любимому делу и малой родине без интриг, карьеризма и снобизма.

Кроме того, во время экспедиций киногруппу будет сопровождать фотограф Валерий Заровнянных. Он планирует создать фотовыставку по «чагинским» местам.

Создание документальной ленты поддержал Фонд грантов губернатора Пермского края. Сейчас ведётся работа над сценарием. Премьера фильма запланирована на октябрь 2024 года.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На документальный фильм об уральском писателе деньги собирают всенародно
15 июня 2023
Гендиректором Свердловской киностудии вновь избрали Виктора Шадрина
20 июня 2023
«Пространство Заря» в «Ночь музыки» снова станет кинотеатром
14 июня 2023
В Екатеринбурге заработают сирены в День памяти и скорби
20 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:22 Пермские кинематографисты снимут биографический фильм об этнографе Георгии Чагине
13:22 Ученые Пермского Политеха модернизировали технологию трехмерной печати металлических изделий
09:34 Три пермских организации из-за долгов могут лишиться своих товарных знаков
14:16 Ученые Пермского Политеха разработали подход для диагностики авиационного шума
10:06 Судебные приставы защитили право жительницы г. Соликамска на компенсацию после потери главы семьи
14:40 Росреестр Прикамья разъясняет, как продавцу подстраховаться при продаже имущества в рассрочку
14:36 В Пермском Политехе стартовала приемная кампания
09:57 Угроза экологической и санитарной безопасности в Большой Соснове устранена под контролем судебных приставов
13:25 Ученые Пермского Политеха предложили метод эффективного исследования нефтегазовых месторождений
13:22 Как получить информацию об объекте недвижимости, поясняет Росреестр Прикамья
10:11 Вместо отдыха на черноморском побережье пермяку придется отбывать наказание за неуплату алиментов
20:22 Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Пермского края на ПМЭФ
15:32 ПМЭФ: Sitronics Group намерена инвестировать в развитие судостроительной отрасли Прикамья
15:30 ПМЭФ: Прикамье будет сотрудничать с двумя регионами по развитию образовательной среды межвузовских кампусов
13:39 Электронные сделки с недвижимостью оценили девелоперы Прикамья
13:32 Студент Пермского Политеха примет участие в Международном чемпионате «Битва роботов»
09:51 В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
13:43 Разработка ученых ПНИПУ поможет снизить последствия выброса нефтепродуктов
13:34 Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения
10:41 После правового ликбеза от судебных приставов прикамец погасил многотысячную задолженность
13:26 Разработка учёных Пермского Политеха поможет повысить качество изделий, напечатанных на 3D-принтере аддитивным методом
Все новости
15:39 Корпорация Hyundai анонсировала развитие электрокаров: автогигант выделит около 85 млрд долларов на разработку новых батарей и машин
15:22 Прокуратура и СК проводят проверку после падения двух подростков из окна многоэтажки в Саратове
15:12 Около 15 млрд рублей потратили из госказны на российский кинематограф в 2022 году
14:48 Сразу несколько организаций оштрафовали по статье о демонстрации близких отношений
14:27 Минстрой пообещал запустить программу компенсации аренды россиянам до 35 лет
11:21 Количество отравившихся шаурмой в Иркутской области выросло до 101
17:27 Правозащитную группу «Агора» признали нежелательной организацией на территории России
17:15 Минимальную цену на сидр могут установить после десятков случаев отравления метанольным напитком
15:27 В Госдуму внесут законопроект о переходе на летнее время в день летнего солнцестояния
15:44 Глава Сбера заявил о проигрыше иностранных банков в конкуренции с российскими
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK