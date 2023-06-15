Пермские кинематографисты снимут биографический фильм об этнографе Георгии Чагине

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Команда киностудии «Новый курс» приступила к съёмкам биографического фильма «Хранитель памяти. Чагин» — о большом учёном, исследователе Урала, этнографе Георгии Чагине.Движущей силой выступил директор киностудии и продюсер Владимир Соколов. Автором сценария и режиссёром фильма стала Анна Отмахова. Оператор-постановщик фильма — архивист, видеооператор Семён Соснин. Консультировать команду фильма будут ученики и коллеги Г.Н. Чагина — историк, археолог Григорий Головчанский, профессор Игорь Кирьянов.Георгий Николаевич Чагин — известный ученый, профессиональный историк-этнограф, путешественник, подвижник, популяризатор, издавший более 44 книг и свыше 500 публикаций. Он был человеком, безгранично влюбленным в Пермский край и популяризировал его историю, обычаи и культуру. В 2024 году Георгию Николаевичу должно было исполниться 80 лет.Он открыл миру уникальный мир маленького народа — коми-язьвинцев с их неповторимым бытом, языком и азбукой. Собрал документальные подтверждения и легенды пребывания в начале XVII века «Ныробского узника» Михаила Романова, сосланного в Чердынский край Борисом Годуновым.«Георгий Николаевич Чагин был человеком, способным разглядеть важное в повседневном, вечное, в казалось бы, уже давно прошедшем, большое в малом и главное в большом. Это удивительный дар, который был усилен способностью делиться сокровенным. Единственный способ по-настоящему сохранить историческую память, потаенные смыслы, значимые традиции ушедших эпох и глубинных народов — это вернуть людям, то, что принадлежит им по праву наследников. Георгий Николаевич был истинным хранителем народной культуры. «Хранить» — значит отдавать не жалея, вместе с частицей своего сердца, вместе с теплом своей души», — делится консультант фильма, краевед Григорий Головчанский.Съёмочная группа недавно вернулась из первой киноэкспедиции. Съёмки проходили на родине Георгия Николаевича — на далёком Чусовском озере, на родине его родителей в деревне Фадино и на месте, где родился учёный, — в уже не существующем хуторе Бани. До мая 2024 года команда посетит Чердынь, Ныроб, Соликамск, Усолье, Красновишерский район — северные территории Пермского края, которые исследовал Георгий Чагин всю жизнь.«Идея снять фильм о Георгии Николаевиче Чагине давно витала в воздухе. С ним дружили и работали многие, в том числе и я. Это будет фильм про мальчишку из далёкого хутора, который стал учёным мирового уровня. Георгий Чагин родился в простой семье, его мама была неграмотна, а сам он научился читать только к 10 годам. Это человек, который создал себя сам и начал дело, которое живёт после его ухода», — рассказывает об идее фильма сценарист и режиссёр Анна Отмахова.В фильм также войдут интервью с друзьями и коллегами этнографа, архивные съёмки. Лента должна стать олицетворением беззаветного служения любимому делу и малой родине без интриг, карьеризма и снобизма.Кроме того, во время экспедиций киногруппу будет сопровождать фотограф Валерий Заровнянных. Он планирует создать фотовыставку по «чагинским» местам.Создание документальной ленты поддержал Фонд грантов губернатора Пермского края. Сейчас ведётся работа над сценарием. Премьера фильма запланирована на октябрь 2024 года.