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Три пермских организации из-за долгов могут лишиться своих товарных знаков

09.34 Четверг, 22 июня 2023
Пермский край: новости дня
Товарный знак — это отличительное обозначение продукции или услуг. Он позволяет производителю выделиться на рынке, а потребителям — не путать бренд с другими. Однако 3 пермских компании рискуют лишиться своего средства индивидуализации из-за уклонения от погашения задолженностей.

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится ряд исполнительных производств в отношении ООО «УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ», ООО «Клиника современной гинекологии» и ООО «ПЕКТОПАХ». Благодаря применению принудительных мер судебным приставам удалось взыскать с организаций большую часть задолженностей, но они, по-прежнему, не утратили статуса должников. Самый крупный долг имеет ООО «ПЕКТОПАХ», осуществляющее деятельность в сфере ресторанного бизнеса. Общество не платило налоги и задолжало в бюджет более 930 тысяч рублей.

Согласно ответам регистрирующих органов и кредитных организаций, у юридических лиц отсутствуют денежные средства на счетах и имущество, на которое можно было бы обратить взыскание в счет погашения оставшихся задолженностей, в связи с чем сотрудником органа принудительного исполнения было принято решение наложить арест на принадлежащие им товарные знаки.

Исполнительные действия проведены, составлены соответствующие акты. По истечении 10-дневного срока, предоставленного должникам на обжалование, товарные знаки будут оценены специалистом-оценщиком и переданы на принудительную реализацию.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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