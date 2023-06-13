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Судебные приставы защитили право жительницы г. Соликамска на компенсацию после потери главы семьи

10.06 Среда, 21 июня 2023
Пермский край: новости дня
АО «Соликамскбумпром» компенсировало моральный вред бывшей жене погибшего на производстве работника. Ранее судебные приставы уже помогли женщине взыскать с компании денежные средства в пользу несовершеннолетнего сына прикамца.

Во время рабочего процесса мужчина упал в конвейер по измельчению древесины и получил травмы, несовместимые с жизнью. Защищая свое право на возмещение моральных и нравственных страданий, его сожительница обратилась в суд. Истец потребовала признать ее членом семьи погибшего, так как на момент несчастного случая они официально находились в разводе. В ходе судебного заседания женщина пояснила, что расторжение брака было формальным, и они продолжали вести совместное хозяйство, воспитывать ребенка. К тому же мужчина полностью обеспечивал ее, их несовершеннолетнего сына и ее дочь от первого брака. Выслушав показания свидетелей, суд закрепил за гражданкой право считаться членом семьи покойного, а также признал законными ее требования к руководству АО «Соликамскбумпром» о компенсации морального вреда в размере 1 млн. рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по г. Соликамску и Соликамскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил представителей юридического лица о возбуждении исполнительного производства и предупредил о возможном применении мер принудительного взыскания.

Во избежание штрафных санкций организация-должник поторопилась исполнить решение суда. Компенсация в полном объеме уже перечислена взыскательнице. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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