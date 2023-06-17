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Росреестр Прикамья разъясняет, как продавцу подстраховаться при продаже имущества в рассрочку

14.40 Вторник, 20 июня 2023
Пермский край: новости дня
Большинство объектов недвижимого имущества сейчас приобретается в рассрочку, то есть в полном объеме стоимость объекта недвижимости выплачивается продавцу после совершения сделки и регистрации права собственности покупателя.

У продавца возникают опасения, что покупатель может продать недвижимость и не рассчитаться с продавцом в полном объеме. Оксана Краснова, начальник Межмуниципального отдела по Краснокамскому, Нытвенскому районам Управления Росреестра по Пермскому краю, рассказывает, как этого не допустить: «С момента передачи товара покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, если другое не предусмотрено договором купли-продажи, признается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате товар. Данное положение закреплено в статье 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Продавцу следует внимательно отнестись к составлению договора купли-продажи: не вносить в него условия, отменяющие нахождение в залоге у продавца проданной в рассрочку недвижимости.

Кроме того, при подаче документов на государственную регистрацию перехода права собственности на отчуждаемый объект недвижимости необходимо будет представить отдельное заявление о государственной регистрации ипотеки в силу закона. В этом случае при государственной регистрации права собственности покупателя на объект недвижимости будет зарегистрирован и залог в пользу продавца. Информация будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), и новый собственник не сможет продать принадлежащий ему объект недвижимости без согласия залогодержателя (продавца).

После проведения всех расчетов по договору продавцу необходимо самостоятельно или совместно с покупателем представить заявление о прекращении регистрационной записи об ипотеке.

Подать заявление можно в любом офисе МФЦ или, при наличии электронной подписи, через официальный сайт Росреестра: https://rosreestr.gov.ru. За погашение записи об ипотеке в силу закона государственная пошлина не уплачивается».

К сведению. Собственник может бесплатно убедиться в том, что с квартиры снято обременение, заказав экспресс-выписку из ЕГРН через портал Госуслуг или проверив информацию на сайте Росреестра в разделе «Электронные услуги и сервисы»/ «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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