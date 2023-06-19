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В Пермском Политехе стартовала приемная кампания

14.36 Вторник, 20 июня 2023
Пермский край: новости дня
20 июня Пермский Политех открыл свои двери для выпускников школ и профессиональных образовательных организаций, желающих получить высшее образование, а также выпускников вузов, которые стремятся получить второе высшее образование или поступить в магистратуру.

Почему стоит выбрать Пермский Политех?

ПНИПУ — это гарантированное трудоустройство после окончания вуза, высокие стипендии, возможность обучения и стажировок за рубежом, занятие научно-исследовательской деятельностью с 1 курса, яркая внеучебная жизнь. На сегодня Пермский Политех является национальным лидером среди инженерных российских университетов и входит в топ-12 вузов по успешности трудоустройства выпускников.

На какие направления можно поступить в Пермский Политех?

Подать заявление можно на направления аэрокосмического, горно-нефтяного, гуманитарного, механико-технологического, строительного, электротехнического факультетов, а также на факультеты прикладной математики и механики и химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий. Подробнее с перечнем можно ознакомиться здесь: https://pstu.ru/enrollee/speciality/faculties/.

Какие нужны документы?

К заявлению выпускник должен прикрепить следующий пакет документов: паспорт; аттестат/диплом; СНИЛС; документы об индивидуальных достижениях.

Отметим, что если абитуриент планирует поступить на базе профессионального образования, то он имеет право сдать внутренние вступительные испытания.

Как подать заявление?

Подать документы можно лично в университете или дистанционно с помощью личного кабинета Абитуриента ПНИПУ (https://pstu.ru/enrollee/lk/), посредством сервиса «Поступление в вуз онлайн» (https://www.gosuslugi.ru/vuzonline?utm_source=bunner&utm_medium=main_3&utm_campaign=vuz_online) или через операторов почтовой связи общего пользования, где к заявлению о приеме (https://pstu.ru/files/2/file/enrollee/Obrazec-1.pdf) прилагаются копии вышеуказанных документов и направляются в Пермский Политех по адресу: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект 29, приемная комиссия ПНИПУ.

А можно прийти в университет и подать заявление лично?

Для тех абитуриентов, кто хочет подать заявление очно, а также получить личную консультацию у представителей факультета, приемная комиссия факультетов работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00 и в субботу с 10:00 до 13:00.

Приемные комиссии факультетов:
Аэрокосмический — ауд. 248 (2 этаж).
Горно-нефтяной — ауд. 205 (2 этаж).
Гуманитарный — ауд. 171 (1этаж).
Механико-технологический — ауд. 157 (1 этаж).
Строительный — ауд. 159 (1 этаж).
Электротехнический — ауд. 171х (1 этаж).
Факультет прикладной математики и механики — ауд. 256 (2 этаж).
Факультет химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий — ауд. 246 (2 этаж).

Также с любым интересующим вопросом касательно поступления можно обратиться на электронную почту enter@pstu.ru или по телефону +7 (342) 2-198-065.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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