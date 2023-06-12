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Угроза экологической и санитарной безопасности в Большой Соснове устранена под контролем судебных приставов

09.57 Вторник, 20 июня 2023
Пермский край: новости дня
Перспектива возбуждения уголовного дела в отношении директора коммунального предприятия решила проблему ремонта колодцев-накопителей в с. Большая Соснова Пермского края.

Техническое состояние двух колодцев-накопителей жидких бытовых отходов от домов, расположенных на улицах Блюхера и Жукова в с. Большая Соснова, вызвало опасения не только у местных жителей, но и у районного прокурора. Он обратился в суд, который поддержал его требования об устранении угрозы экологической и санитарной безопасности.

На исполнении в отделе судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю находилось исполнительное производство об обязании муниципального унитарного предприятия "Коммунальное хозяйство "Комфорт" произвести исключающий разлив жидких бытовых отходов ремонт двух колодцев-накопителей.

Руководство организации-должника было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок решение суда исполнено не было. В соответствии с действующим законодательством судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Но и после наложения штрафной санкции коммунальщики продолжали бездействовать. Затягивание процесса ремонта колодцев привело к двум предупреждениям директора МУП "Коммунальное хозяйство "Комфорт" об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда. Понимая, что третьего предупреждения уже не будет и не желая становиться фигурантом уголовного дела, чиновник все же принял необходимые меры. Под его контролем была произведена установка верхних бетонных колец колодцев-накопителей. После проверки надлежащего исполнения решения суда исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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