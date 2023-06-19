Как получить информацию об объекте недвижимости, поясняет Росреестр Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нередко на поиск нужной информации приходится тратить много сил и времени, несмотря на ее обилие в интернете. Управление Росреестра по Пермскому краю предлагает полезную шпаргалку о том, как получить необходимые сведения об объектах недвижимости.1. Как получить сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ).С 12 декабря 2022 года материалы ГФДЗ предоставляет филиал ППК «Роскадастр» по Пермскому краю. Заявление о предоставлении этих материалов необходимо направить на адрес электронной почты: gfdz@59.kadastr.ru или обратиться лично в офисы приема-выдачи документов по адресам:- г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 244а;- с. Барда, ул. 1 Мая, д. 8;- г. Березники, ул. Ленина, д. 61;- г. Кунгур, ул. Карла Маркса, д. 10;- г. Лысьва, ул. Мира, д. 26;- г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 63;- г. Оса, ул. Степана Разина, д. 81;- г. Оханск, ул. Красная, д. 1в;- г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5.2. Как получить информацию о порядке определения кадастровой стоимости по объекту недвижимости.Узнать кадастровую стоимость можно с помощью сервисов официального сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/: «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Публичная кадастровая карта», «Фонд данных государственной кадастровой оценки».Разъяснения о том, как определяется кадастровая стоимость, предоставляются оценщиком – ГБУ «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края (ГБУ ЦТИ). Чтобы получить разъяснения, нужно подать заявление в разделе «Государственная кадастровая оценка» официального сайта ГБУ ЦТИ: https://ctipk.ru/about#structure.Также на сайте можно подать заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.3. Как проверить, не входит ли земельный участок в зону с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ).Земельный кодекс РФ устанавливает 28 видов таких зон, в числе которых охранные зоны трубопроводов, объектов электроэнергетики, линий и сооружений связи, водных объектов, объектов культурного наследия и пр. В каждой из них установлены свои ограничения по строительству и эксплуатации объектов. Главные задачи – защита жизни и здоровья человека, сохранение культурного наследия, безопасность государства, а также охрана окружающей среды.Определить, относится ли земельный участок к ЗОУИТ и действует ли на нем особый правовой режим, можно с помощью сервиса официального сайта Росреестра «Публичная кадастровая карта». В меню карты необходимо выбрать раздел «ЗОУИТ», найти интересующий участок и удостовериться, что он не входит либо входит в особую зону.