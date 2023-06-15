Вместо отдыха на черноморском побережье пермяку придется отбывать наказание за неуплату алиментов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жителю Перми пришлось в последний момент отменить поездку на море из-за долга по алиментам.В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 27-летнего пермяка четвертой части доходов на содержание дочери 2021 года рождения. Изначально родитель исправно перечислял алименты, но в последние месяцы выплаты прекратились и образовалась задолженность. Судебный пристав выходил по месту регистрации должника, но он там не проживал. Мужчину объявили в исполнительный розыск.В рамках разыскных мероприятий сотруднику органа принудительного исполнения поступила информация, что на имя должника приобретен билет на поезд в Краснодарский край. Для задержания неплательщика сотрудники ведомства отправились на пермский железнодорожный вокзал. Мужчину встретили прямо у вагона и доставили в подразделение ведомства. За неуплату алиментов без уважительных причин в отношении гражданина был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Также в целях принудительного взыскания долга был наложен арест на принадлежащий ему сотовый телефон.Суд пока не назначил должнику наказания за совершенное правонарушение, но совершенно однозначно с отдыхом на море ему придется повременить. Санкция статьи предусматривает обязательные работы на срок до 150 часов либо административный арест от 10 до 15 суток, а также штраф до 25 тысяч рублей для лиц, к которым по законным причинам не могут применяться перечисленные виды наказания.