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Полпред президента в ПФО Игорь Комаров посетил стенд Пермского края на ПМЭФ

20.22 Пятница, 16 июня 2023
Пермский край: новости дня
Сегодня, 16 июня, на стенде Пермского края на ПМЭФ в присутствии полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова заключено соглашение о сотрудничестве между регионом и ПАО «КАМАЗ». Подписи под документом поставили губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор компании Сергей Когогин. Соглашение направлено на взаимодействие при реализации проектов и комплексных программ развития городского наземного пассажирского электрического транспорта.

Отметим, Пермский край и ПАО «КАМАЗ» связывает давнее партнерство. В период с 2015 по 2022 год муниципальным и частным перевозчикам, корпоративным клиентам поставлено 369 автобусов НЕФАЗ. Прикамье заинтересовано в применении на пассажирских маршрутах экологичных и современных видов транспорта. Благодаря усилиям краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина Прикамье стало одним из регионов-участников федерального инвестпроекта комплексного развития электрического транспорта. В результате при федеральном софинансировании в начале июня в Перми объявлена закупка 16 электробусов и четырех ультрабыстрых зарядных станций.

Дмитрий Махонин на стенде также представил Игорю Комарову прошедшие и предстоящие события 300-летнего юбилея Перми. В частности, он сообщил, что выставку уникального патриотического фестиваля «Оружие Победы», развернутую накануне Дня города, за первые дни посетили порядка 7 тыс. жителей и гостей Перми. На ней представлена богатая история оборонно-промышленного комплекса Пермского края со времен Петра I и до наших дней, в том числе – современное вооружение, которым сегодня снабжаются бойцы СВО на передовой. Дмитрий Махонин отметил, что эта экспозиция рассматривается как основа для создания в регионе музея СВО.

По словам губернатора, в рамках фестиваля «Оружие Победы» в ближайшие дни состоится серия мероприятий. Также запланированы события, приуроченные к годовщине со дня присвоения столице Прикамья почетного звания «Город трудовой доблести».

Помимо этого, уже 17 июня стартует большой летний фестиваль «Город встреч», режиссером которого выступил известный фигурист и продюсер Илья Авербух. В течение дня на набережной будут презентованы три направления фестиваля: пермистика, пермьформанс и перманентность.
Особое внимание в ходе презентации было уделено инфраструктурным проектам, оценить которые уже могут горожане и гости Перми. Среди них – Площадь трех столетий, которая была открыта в преддверии Дня города после масштабной реконструкции.

Также на стенде Пермского края Игорь Комаров ознакомился с инновационными разработками предприятий региона. На стенде установлен промышленный 3D-принтер производства ROBOTECH, предназначенный для печати литейных форм в различных областях машиностроения.

Компания «ВИПАКС» продемонстрировала на ПМЭФ систему промышленного видеомониторинга, состоящую из видеосерверов на базе отечественного процессора «Эльбрус» и программного обеспечения для видеонаблюдения. Уникальная система может в автоматическом режиме отслеживать и контролировать тысячи камер и выявлять тревожные события в промышленной безопасности, охранном наблюдении, контроле технологических процессов.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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