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ПМЭФ: Sitronics Group намерена инвестировать в развитие судостроительной отрасли Прикамья

15.32 Пятница, 16 июня 2023
Пермский край: новости дня
15 июня в рамках Петербургского международного экономического форума-2023 АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) и российская IT-компания Sitronics Group в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина подписали договор об инвестировании в развитие ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ). Документ завизировали гендиректор ФРПК Алексей Бураков и председатель совета директоров Sitronics Group Алексей Катков.

Согласно договору, средства инвестора будут направлены на реконструкцию и модернизацию производственных мощностей ПСВ для развития в регионе судостроения, в том числе на электрической тяге. Отметим, многопрофильная компания Sitronics Group специализируется на разработке цифровых платформ управления в сферах безопасности, транспорта, ЖКХ, образования и их внедрении, развивает электрозарядное направление, производит ИТ-оборудование и серверы. В частности, судостроительное предприятие Emperium, входящее в Sitronics Group первым в России запустило серийное производство пассажирских электросудов. Верфь компании, расположенная в Ленинградской области, разрабатывает и строит суда речного и озерного классов плавания вместимостью от 50 до 200 пассажиров на борту. Производимые компанией суда выходят на маршруты в этом году в Москве, Красноярске, Нижнем Новгороде, в планах – и в Перми.

«Электросуда призваны заменить устаревающий дизельный флот на реках и озерах, сделать водные маршруты более комфортными и экологичными. Партнерство с Пермской судоверфью поможет обеспечить растущий спрос на электросуда, в первую очередь, потребности уральского и поволжского регионов», – акцентировал Алексей Катков.

Гендиректор ФРПК Алексей Бураков сообщил, что в ближайшие 2-3 месяца предстоит активная работа с партнерами из Sitronics Group. «Начинаем подготовку пакета документов и проработку инвестпрограммы, которая будет основана на проекте модернизации Пермской судоверфи», – пояснил он.

Напомним, работа «Пермской судоверфи» в регионе была возобновлена по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина в 2021 году. Сопровождением проекта по развитию судостроительной отрасли региона занимается госкомпания «Фонд развития Пермского края».

По словам Дмитрия Махонина, восстановление судостроения Прикамье способствует экономическому росту региона, развитию речного туризма и открытию новых возможностей для развития малого и среднего бизнеса в сфере гостеприимства. Также возобновление работы «Пермской судоверфи» позволило создать новые рабочие места.

Сейчас «Пермская судоверфь» продолжает производство остановочных комплексов для электросудов, ремонт судов, а также занимается изготовлением металлоконструкций. В этом сезоне речной навигации предприятие соберет и установит модульные причальные сооружения для приема маломерных и круизных пассажирских судов в микрорайоне Закамск, Перми и в Краснокамске. К новым причалам запланировано швартование, в том числе, пассажирских судов на электрической тяге.

Добавим, в этом году компания «Пермская судоверфь» получила статус резидента Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь». ОЭЗ позволяет предприятию получить различные льготы и преференции.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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