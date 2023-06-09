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ПМЭФ: Прикамье будет сотрудничать с двумя регионами по развитию образовательной среды межвузовских кампусов

15.30 Пятница, 16 июня 2023
Пермский край: новости дня
15 июня в рамках ПМЭФ на стенде Министерства образования и науки Российской Федерации состоялось подписание соглашений между регионами, создающими кампусы мирового уровня в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Пермский край договорился о взаимодействии в части создания и развития инновационной образовательной среды студенческих кампусов мирового уровня с Тюменской областью и с Республикой Башкортостан. Подписи под документами поставили главы регионов Дмитрий Махонин, Радий Хабиров и Александр Моор.

Глава Министерства образования и науки Российской Федерации Валерий Фальков заметил, что кампусы это не только новая инфраструктура. «Мы видим их роль в научно-технологическом развитии страны и социально-экономическом развитии регионов. Поэтому важно, чтобы специализации и тематические направления кампусов соотносились со стратегиями развития регионов. Нужно, чтобы их программы отвечали на актуальные региональные и отраслевые вызовы, учитывали социально-экономические особенности субъектов РФ», – сказал Валерий Фальков.

Соглашения предполагают расширение взаимовыгодного сотрудничества и способствуют экономическому развитию регионов, в которых возводятся современные межвузовские кампусы. Планируется, что они будут взаимодействовать уже на этапе создания кампусов и разработки образовательных программ для них.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Министерство образования и науки Российской Федерации за то, что при высокой конкуренции среди регионов в конкурсном отборе Прикамье стало одним из победителей, получивших поддержку Российской Федерации в создании кампусов.

Глава региона отметил, что кампус мирового уровня – это, прежде всего, особая среда для обучения и реализации исследовательской деятельности, отдыха и творчества нашей молодежи. «Этим необходимо заниматься уже сейчас. Поэтому считаем важным сотрудничать с соседними регионами и работать над реализацией совместных научно-исследовательских проектов и сетевых образовательных программ. Партнерство позволит использовать ресурсы и сильные стороны коллег из других регионов, обмениваться опытом по разработке и внедрению современных научно-образовательных технологий», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Приоритетными сферами в совместной работе правительств Пермского края и Тюменской области определены рациональное недро- и природопользование, нефте- и газосервисные технологии, биотехнологии и медицина, креативные индустрии.

В рамках соглашения о сотрудничестве между Пермским краем и Республикой Башкортостан приоритетными сферами обозначены бионика, биомедицина, цифровая медицина; новые материалы, цифровая и зеленая химия; ИТ для нефтехимии, нефтепереработки, машиностроения; новые производственные технологии; новые технологии в образовании и воспитании, туризме, креативных индустриях, молодежной политике.

Напомним, в марте Пермский край стал первым из участников отбора второй волны, кто заключил концессионное соглашение и приступил к проектированию объектов кампуса мирового уровня. Его планируется расположить в правобережной части города на территории площадью более 20 га. В кампусе разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на более чем 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит 160 тыс. кв. метров.

Республика Башкортостан стала победителем первого отбора инвестиционных проектов по созданию кампусов. Проект «Межвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня» уже в активной стадии реализации. IQ-парк кластера планируется открыть для студентов, научных сотрудников, преподавателей и технологических партнеров уже до конца этого года, сдача второй очереди предполагается в конце 2025 года.

Тюменская область победила во второй волне отбора среди регионов для открытия кампусов мирового уровня. В Тюмени будет построен современный научно-образовательный комплекс, включающий 10 крупных объектов, в том числе научно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центр, спортивный центр с бассейном и ледовой ареной, 4 общежития для обучающихся и профессорско-педагогического персонала почти на 5 тыс. мест.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что на протяжении последних десятилетий тюменские вузы успешно участвуют во всех флагманских федеральных проектах. «Создание кампуса – следующий закономерный шаг в межвузовской консолидации усилий по развитию человеческого капитала в регионе. Исходя из специализации кампуса и тематических направлений, сформированных регионами-участниками, могу обозначить вектор потенциального сотрудничества по кластерному признаку – это Пермь, в перспективе и другие регионы. Специализации межуниверситетского кампуса в Тюмени отвечают вызовам российской экономики, обеспечивая подготовку высококвалифицированных кадров в области энергетической безопасности, безопасности живых систем и технологического инжиниринга», – добавил губернатор.

Отметим, проект по созданию кампусов является частью национального проекта «Наука и университеты», реализуемого Минобрнауки России. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование у граждан страны полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса. Ранее были проведены два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбраны 17 проектов (в 2021 году – восемь проектов, в 2022 году – девять проектов). Сеть современных кампусов предоставит более 61 тыс. мест для подготовки кадров в соответствии с направлениями региональных стратегий социально-экономического развития, а также увеличит долю обучающихся, систематически занимающихся наукой, и молодых преподавателей, и ученых.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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