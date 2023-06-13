Электронные сделки с недвижимостью оценили девелоперы Прикамья

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Росреестр в Пермском крае совершенствует возможности электронного взаимодействия с застройщиками и покупателями новостроек. Пермские девелоперы оценили достоинства электронных сделок.«Электронная регистрация сегодня позволяет отправить документы в электронном виде на государственную регистрацию без личного посещения МФЦ и Росреестра. Это уже оценили все наши клиенты, - отмечает Елена Эйзеле, руководитель отдела продаж «СЗ «Орсо групп», ведь это не только экономия времени клиента, но и комфорт самого клиента. Больше не нужно сидеть в очереди в рабочие часы. Вся сделка проходит в офисе застройщика. И, конечно же, менеджерам отдела продаж это очень удобно и комфортно, регистрация проходит гораздо быстрее, в режиме онлайн можно отследить статус регистрации документов. Электронная регистрация документов — безусловная экономия рабочего времени наших специалистов».Благодарность в адрес сотрудников Управления Росреестра по Пермскому краю за оперативную государственную регистрацию заявлений, поданных в электронном виде, выражает коллектив АО «СтройПанельКомлект».Вадим Горбунов, руководитель отдела сопровождения строительства и сделок с недвижимостью АО «СтройПанельКомлект», подчеркивает, что срок электронной регистрации составляет всего 1-2 дня, что значительно быстрее подачи документов через МФЦ.«Также при запросе сведений из ЕГРН мы используем исключительно электронные сервисы. Срок предоставления информации составляет от 5 до 20 минут, что позволяет значительно сократить время подготовки документов для составления договора долевого участия или договора купли-продажи».Любовь Власова, ведущий эксперт по кварталам «Новая Пермь» «СЗ «Интэска»: «Сегодня уже сложно представить, как проводить сделки без помощи электронной регистрации. По кварталам новой жизни «Новая Пермь» более 98 процентов сделок проходит в электронном виде. Это очень удобный формат, в котором множество плюсов. Существенная экономия времени как для клиента, так и для сотрудника застройщика, поскольку нет необходимости выезжать в офис застройщика для совершения сделки. Сервис позволят проводить операции из разных точек страны без привязки к месту нахождения объекта. Также важно, что при электронной регистрации клиент получает скидку по процентной ставке по ипотеке. Введение электронного формата сделок по недвижимости сокращает время на регистрацию договора: вместо 7 дней договор регистрируется несколько часов. Немаловажно, что цифровой прогресс привнес совершенный и защищенный от бумажных ошибок документооборот».В целом перевод в электронный формат государственной регистрации прав при покупке недвижимости на первичном рынке способствует росту темпов жилищного строительства, покупатели получают услуги в режиме одного окна.