Студент Пермского Политеха примет участие в Международном чемпионате «Битва роботов»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Команда инженеров из Перми прошла отбор и примет участие в Международном чемпионате «Битва роботов», который пройдет в июле. Студенты третьего курса Пермского Политеха воплотили свои знания и навыки в создании уникального робота под названием «Зверобой».Робот был разработан для сражения на специализированном высокотехнологичном ринге, где он сможет наносить механический урон своим соперникам. С учетом веса в 110 кг и скорости до 25 км/ч, «Зверобой» готов к трехминутным поединкам, результаты которых будут оценены жюри.— Важно подчеркнуть, что образование, которое мы получаем здесь в ПНИПУ, идеально подходит для участия в таких технических состязаниях. С нетерпением ждем возможности проверить наши навыки и умения в «Битве роботов» и очень надеемся на победу, — поделился капитан команды Михаил Борисов.Команда уже завершила сборку робота и представила свою разработку на ежегодной конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде. В ходе презентации команда «Зверобой» совместно с командами «Barracuda», «Iron wind» и «Weber» продемонстрировали свои технические возможности и провели показательные бои, в ходе которых уничтожали списанную бытовую технику.По словам разработчиков, опыт, полученный при проектировании и создании робота, будет использован командой в будущих проектах. Студенты планируют расширить свою деятельность в области логистической робототехники и использовать свои навыки для создания роботов, которые могут быть применены на складах.Ранее организаторы чемпионата объявили о том, что завершился отбор заявок на участие в чемпионате по битве роботов. Для участия были отобраны 67 команд из 20 регионов, включая такие регионы, как Москва, Пермский край, Ленинградская область, Омская область, Новосибирская область и другие. Также к участию дополнительно допущены 10 команд из зарубежных стран, в том числе из таких стран, как Вьетнам, Казахстан, Китай, Индия, Иран и Турция.«Битва роботов» — это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражении своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя.Согласно распоряжению Правительства, начиная с 2023 года, чемпионат будет проходить ежегодно. Координацию подготовки и проведения мероприятия будет осуществлять Минцифры. Для организационно-технического и экспертного сопровождения чемпионата был создан организационный комитет. ООО «Дабл Ю Экспо» будет оператором чемпионата, а ООО «Промобот» будет отвечать за техническую экспертизу при проведении чемпионата.