Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Договор аренды недвижимости – один из самых распространенных видов соглашений. Отсутствие необходимых документов, например, согласия залогодержателя и доверенности на заключение договора аренды, поданных на регистрацию этого договора в Управление Росреестра по Пермскому краю, может привести к приостановлению процедуры и, как следствие, потере времени, а, возможно, и денежных средств сторон сделки.Какие документы необходимы для государственной регистрации аренды зданий, сооружений и нежилых помещений?1.Заявление арендодателя и (или) арендатора (их представителей), нотариуса, удостоверившего договор аренды.2.Документ, удостоверяющий личность заявителя.3.Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя на представление документов на государственную регистрацию.4.Документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание договора.5.Договор аренды с приложением документов, указанных в договоре.6.Учредительные документы юридического лица или копии этих документов, нотариально удостоверенные или заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица (при наличии печати).7.Письменное согласие залогодержателя (если объект находится в залоге), если другое не предусмотрено договором об ипотеке.«Существует два документа, отсутствие которых не препятствует регистрации, - отмечает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления, - но информация об их отсутствии будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.1.Нотариально удостоверенное согласие супруга на заключение договора аренды либо документ, свидетельствующий о том, что объект недвижимости не находится в совместной собственности супругов (брачный договор, соглашение разделе общего имущества супругов, решение суда о разделе имущества и определении долей супругов).2.Письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным.Если эти документы не были представлены, существует вероятность, что сделка может быть оспорена и признана ничтожной».Отметим, за государственную услугу по регистрации договора аренды необходимо уплатить государственную пошлину.