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Росреестр Прикамья разъясняет, какие документы необходимы для регистрации договора аренды нежилого помещения

13.34 Четверг, 15 июня 2023
Пермский край: новости дня
Договор аренды недвижимости – один из самых распространенных видов соглашений. Отсутствие необходимых документов, например, согласия залогодержателя и доверенности на заключение договора аренды, поданных на регистрацию этого договора в Управление Росреестра по Пермскому краю, может привести к приостановлению процедуры и, как следствие, потере времени, а, возможно, и денежных средств сторон сделки.

Какие документы необходимы для государственной регистрации аренды зданий, сооружений и нежилых помещений?

1.Заявление арендодателя и (или) арендатора (их представителей), нотариуса, удостоверившего договор аренды.
2.Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3.Нотариально удостоверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя на представление документов на государственную регистрацию.
4.Документ, подтверждающий полномочия представителя на подписание договора.
5.Договор аренды с приложением документов, указанных в договоре.
6.Учредительные документы юридического лица или копии этих документов, нотариально удостоверенные или заверенные лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица (при наличии печати).
7.Письменное согласие залогодержателя (если объект находится в залоге), если другое не предусмотрено договором об ипотеке.

«Существует два документа, отсутствие которых не препятствует регистрации, - отмечает Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления, - но информация об их отсутствии будет внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

1.Нотариально удостоверенное согласие супруга на заключение договора аренды либо документ, свидетельствующий о том, что объект недвижимости не находится в совместной собственности супругов (брачный договор, соглашение разделе общего имущества супругов, решение суда о разделе имущества и определении долей супругов).

2.Письменное согласие родителей, усыновителей или попечителя на совершение сделки несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, за исключением случаев, когда несовершеннолетний признан полностью дееспособным.

Если эти документы не были представлены, существует вероятность, что сделка может быть оспорена и признана ничтожной».

Отметим, за государственную услугу по регистрации договора аренды необходимо уплатить государственную пошлину.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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