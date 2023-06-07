После правового ликбеза от судебных приставов прикамец погасил многотысячную задолженность

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Перспектива уголовной ответственности настолько впечатлила должника по алиментам, что он решил не дожидаться наступления негативных правовых последствий и выплатил всю сумму долга.Исполнительное производство в отношении 38-летнего прикамца находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Должник длительное время игнорировал родительскую обязанность по поддержке своей дочери. Итогом стал долг порядка 300 тыс. рублей. Неплательщик не торопился являться на прием к сотрудникам ведомства, и тогда они сами пришли в гости к горе-отцу. Мужчину удалось застать дома и даже побеседовать с ним. Работник органа принудительного исполнения подробно разъяснил должнику какие санкции повлечет его противоправное поведение. Особое впечатление на уклониста произвела информация о том, что за неуплату алиментов Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы.В считанные дни должник внес на депозитный счет отделения ведомства всю положенную сумму, после чего деньги были переведены взыскателю.