Возрастное ограничение 18+
После правового ликбеза от судебных приставов прикамец погасил многотысячную задолженность
Пермский край: новости дня
Перспектива уголовной ответственности настолько впечатлила должника по алиментам, что он решил не дожидаться наступления негативных правовых последствий и выплатил всю сумму долга.
Исполнительное производство в отношении 38-летнего прикамца находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Должник длительное время игнорировал родительскую обязанность по поддержке своей дочери. Итогом стал долг порядка 300 тыс. рублей. Неплательщик не торопился являться на прием к сотрудникам ведомства, и тогда они сами пришли в гости к горе-отцу. Мужчину удалось застать дома и даже побеседовать с ним. Работник органа принудительного исполнения подробно разъяснил должнику какие санкции повлечет его противоправное поведение. Особое впечатление на уклониста произвела информация о том, что за неуплату алиментов Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
В считанные дни должник внес на депозитный счет отделения ведомства всю положенную сумму, после чего деньги были переведены взыскателю.
Исполнительное производство в отношении 38-летнего прикамца находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Кизелу и г. Александровску ГУФССП России по Пермскому краю. Должник длительное время игнорировал родительскую обязанность по поддержке своей дочери. Итогом стал долг порядка 300 тыс. рублей. Неплательщик не торопился являться на прием к сотрудникам ведомства, и тогда они сами пришли в гости к горе-отцу. Мужчину удалось застать дома и даже побеседовать с ним. Работник органа принудительного исполнения подробно разъяснил должнику какие санкции повлечет его противоправное поведение. Особое впечатление на уклониста произвела информация о том, что за неуплату алиментов Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы.
В считанные дни должник внес на депозитный счет отделения ведомства всю положенную сумму, после чего деньги были переведены взыскателю.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Маленький торопыга попал под машину в Екатеринбурге
07 июня 2023
07 июня 2023