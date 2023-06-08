В мае жители Прикамья построили 806 домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным Управления Росреестра по Пермскому краю, в мае 2023 года на государственный кадастровый учет поставлено 806 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, для ведения садоводства. Это на 10% выше показателя аналогичного периода 2022 года и на 12% выше апрельских показателей. Площадь застройки составила почти 100 тысяч кв. м.При этом 62%, а именно 500 из построенных домов, соответствуют стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв. м, расположенный на земельном участке площадью не более 1500 кв. м).В пятерке лидеров 1 место традиционно занял Пермский муниципальный округ, где возвели 267 домов общей площадью 28 943 кв. м. На втором месте – город Пермь, где построено 96 домов общей площадью 15 895 кв. м. На третьем месте Кунгурский муниципальный округ - 50 домов площадью 5 843 кв. м. Четвертое место занял Краснокамский городской округ – 44 дома общей площадью 5 163 кв. м. На пятом месте Чайковский городской округ, где построено 39 домов площадью 4 924 кв. м.Большинство из построенных домов – двухэтажные, одноэтажное строительство составляет 45% (363) от всех построенных домов, трехэтажные дома – 2 % (17).Управление Росреестра напоминает, что в помощь гражданам, инвесторам и застройщикам на Публичной кадастровой карте создан сервис «Земля для стройки». Сервис позволяет получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для строительства. С помощью сервиса можно не только найти интересующий участок, но и заполнить форму обращения и отправить его в уполномоченный орган.Как отметила замминистра регионального минимущества Ксения Хайруллина, сервис пользуется популярностью у жителей Прикамья. За 1 квартал 2023 года поступило 24 заявки на получение земельного участка, из них реализовано уже 7 площадок. Больше всего заявок поступает по городу Перми, однако есть и по другим муниципальным образованиям края. Всего же в сервисе содержатся данные о 1584 земельных участках общей площадью 975 га. Кроме того, на последнем оперативном штабе по проекту «Земля для стройки» было включено 596 земельных участков площадью 321 га.Сервис упростит и ускорит процесс вовлечения в оборот земельных участков для жилищного строительства.