Под контролем судебных приставов в спортивном клубе Губахи оборудован медпункт

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Под контролем судебных приставов органы местного самоуправления и руководство спортивной организации устранили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и организовали оказание медико-санитарной помощи спортсменам.В отделении судебных приставов по г. Губахе и г. Гремячинску ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находились исполнительные производства об обязании администрации городского округа «Город Губаха» и МАУ «Спортивная школа» оборудовать спортивный клуб «Арена» медицинским пунктом в течение 8-ми месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.Руководство организаций-должников было предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Отдельно судебный пристав разъяснил должностным лицам, что данное нарушение является недопустимым, поскольку ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, в том числе несовершеннолетних. Чиновники постарались как можно скорее исполнить решение суда, уже через 2,5 месяца после возбуждения исполнительных производств в спортшколе появился медпункт.